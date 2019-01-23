السياسة البكتيرية – كامل كريم الدليمي

تحتاج البكتيريا الى أربعة عوامل لتتمكن من النمو وهي: الحرارة، الطعام، الرطوبة، والوقت ، وتعتبر تلك العوامل الحاضنة الرئيسة لديمومة واستمرار البكتريا

اذا توفرت تلك العناصر ستمثل الحاضنة التي تُساعد البكتريا على الانشطار والتكاثر ، وستبدأ مشوارها في نقل وانتشار الاوبئة والامراض التي تفتك بالصحة العامة للمجتمع، ومثلما للبكتريا حاضنة مناسبة تساعدها على البقاء والتكاثر ، ايضاً فأن طارئي العمل السياسي عندما تتوفر لهم العناصر البيئية المناسبة ستساعدهم على البقاء والتكاثر وطبعاً اقصد (الشلليّة العائلية ) والانتشار ايضاً ، وقد توافرت لهم الاجواء المناسبة بعد عام 2003فأتيحت لهم الفرصة بالتسلل الى السلطة تحت جُنح الظلام وتغطية كاملة من المحتل الذي كان يسعى للفوضى. وهؤلاء كانوا جزءاً من تلك الفوضى وقد تمكنوا من بناء امبراطورياتهم على حساب المال العام ، وبدت تتكاثر لديهم جينات السموم لتُنفذ الى جسد المواطن وتسبب له مشاكل صحية وامنية وسياسية واقتصادية .

فى عالم السياسة من الصعب أن تعثر على سياسيي يقول الحقيقة، إلا لو كان سياسياً سابقًا.. ستجد الوزير أو المسؤول أو الفاسد السابق يتحدث مثل ملاك بأجنحة، وينتقد الفساد، ويقدم رؤى عميقة للمشكلات، وحلولًا عبقرية، بينما وهو فى موقع المسؤولية يكون بليدًا وعاجزًا، وربما متورطًا فى كل ما ينتقده بعد مغادرة مناصبه.

وطبيعة السياسة أن ما هو مطروح فى العلن من كلمات ضخمة، وحديث عن المبادئ والقيم العليا شىء، وما هو واقع وحادث من هذا الزعيم أو ذاك أمر آخر.. لن تجد فاسدًا يبرر الفساد، ولا لصًا يجادل فى كون السرقة أمرًا مستهجنًا، ولا انتهازيًا يمدح الانتهازية، بل إن الفاسدين والمنافقين هم الأكثر قدرة أحيانًا على انتقاد الفساد والدعوة للتطهير.

بالمناسبة فأن عدد من محترفى الفساد فى كل العصور، وهم يتحدثون عن الطهارة والشرف، ولديهم نظريات فى الحديث عن الفساد والدعوة لمواجهته كأنهم من كبار رجالات أجهزة الرقابة، و«احذر الفاسد الذى يتحدث كثيرًا عن مواجهة الفساد» وكثير من معارك نراها اليوم على الشاشات، أو مواقع التواصل، ظاهرها الحرص على الوطن، وباطنها المنافسة للبحث عن مكان في السلطة.

وللأسف الشديد مايحدث في العراق فاق التوقعات حيث لم تتمكن كل الحكومات التي تصدرت المشهد السياسي بعد الحكم الشمولي من الوقوف بوجه ثُلة سياسيي الفشل والفساد.

التجربة الديمقراطية الفاشلة التي تم فرضها كمنج دولة وفق رؤية امريكية لاتتناسب مع ثقافة وتربية المجتمع العراقي ، كانت الحاضنة الرئيسية التي وفرت الظروف المناسبة لوجود مثل تلك الشخصيات الفاسدة والتي تسببت بأنهيار كامل للمنظومة الأخلاقية السياسية وكذلك عاثت بالارض فساداً فأثرت على كل ما من شأنه تراه العين او تصل اليه اليدين ، عاصفة من الفشل والفساد والتردي كانت اخطر بكثير من الامراض السارية التي تنقلها البكتريا كونها دائماً محدودة التأثير اما هؤلاء فخلايا سرطانية اعتاشت على دماء العراقين وعلى هيبة البلد كدولة ، وتمددت عائلياً لتتسبب بأثار لايمكن ازالتها من ذاكرة وحاضر العراق إلا بأنهاء تمــــدد هؤلاء والقـــضاء عليهم وفق الأطر القانونية للحفاض على ماتبقى من ممتلكات المواطـــنين والدولة في آن واحد .

ومن اسباب فشل المشروع الديمقراطي في العراق ليس فقط كونه لايمتلك ارضية مجتمعية مهيئة لأستيعابة بل لأن هذه التجربة تحَوّلت الى غطاء لمافيات فاسدة ولفشل سياسي تسبب بأنهيار كبير على جميع الاصعدة التي تمس حياة المواطن ، وبدأت تعكس بظلالها على هيبة ومكانة الدولة ضمن محيطها الاقليمي والدولي ، واظهرت العراق وطناً مجزأ وشعباً منقسماً لمذاهب وقوميات واثنيات ويعيش حالة من الضعف والوهن وغير قادر على النهوض .

عندما نتحدث عن العراق دولة وشعب فأننا نتحدث عن حضارة عمرها سبعة الاف سنة وعن تاريخ حافل بالتضحيات ، وعن شعب عصامي استطاع ان يكون جزءاً مهماً من حركة التأريخ حتى ضمن انتقالاته في انظمة الحكم المتعاقبة عبر تاريخ الدولة العراقية الحديثة .

كل من يتابع حركة تأريخ العراق منذُ بناء الدولة العراقية الى يومنا هذا تترسخ لديه قناعة تامة ان عقارب الزمن قد توقفت في العراق بعد عام 2003 كون الذي حصل لم ولن يكون جزءاً من ثقافة العراق ومختلف تماماً عن منظومته الاخلاقية والقيمية وان اغلب من تصدروا المشهد اضاعوا فرصة وتاريخ نضالهم ضد الحكم الشمولي بأداء ضعيف وكان لهم الفضل الأكبر بالسماح للفاسدين تحت جُنح السياسة من التسلل الى صدارة المشهد والعبث بتاريخ العراق وتدمير حاضرة والعمل على انهاء مستقبل شعبه.

(ان كنت لاتستحي فافعل ماشئت ) تحت هذا العنوان تكاثرت الدرنات السرطانية لشلل الفساد والخلاص منها بحاجة الى رجال دولة اصحاب قضية وأنتماء وطني .

عذراً لكل العراقيين الشرفاء الذين يعملون بصمت وبتفان من اجل انقاذ البلد من الفاسدين والمتسللين للواجهة السياسية .