السيارات‭ ‬ستسير‭ ‬بوقود‭ ‬الهواء

فاتح عبدالسلام
لا توجد معلومات عن أي خطط في العراق تواكب ما يجري في العالم من خطوات سريعة للغاية، بشأن التخلي التدريجي والمبرمج عن ملوثات الجو من الوقود المتداول ومصادر الطاقة المختلفة. هذا الملف خطير وليس سهل التنفيذ، فالسيارات جميعها تسير بوقود البنزين والديزل، وانه لا يوجد أي قرار لوضع خط نهاية منظور لاستيراد السيارات ذات الوقود العادي عالي التلويث، والاتجاه نحو السيارات الكهربائية المحافظة على سلامة البيئة. والجواب الجاهز على أي تساؤل في هذا المجال، هو أين استقرار التيار الكهربائي وكميته المتوافرة للمنازل والاشغال العامة، لكي نوفره للسيارات؟
لكن المسألة أبعد من السيارات الى مجالات حيوية كثيرة، ولابدّ من اصلاح أوضاع الطاقة والسيطرة على مصادر التلوث، ليس لمصلحة البلد فحسب، وإنّما لأنَّ الآفات البيئية لا تحدّها حدود، وسريعة الانتقال في آثارها السلبية على أنحاء واسعة من الكوكب.
الخطر يسير نحو العالم بخطى قافزة وعملاقة، ونحن نتفرج، في حين ان البلدان المتقدمة التي تراعي الشروط الصحية في ملفات عديدة، استشعرت الخطر الداهم، ونراها اليوم تجتمع تسع من حكوماتها الأوربية في لقاء قمة في بلجيكا من أجل تكريس استثماراتها المشتركة وخططها الوطنية الطموحة بزيادة قدراتها في مجال طاقة الرياح في بحر الشمال عشر مرات، وهو تحد صناعي هائل لتسريع التخلي عن الكربون في القارة الأوربية وتدرك أهميته تلك الحكومات. وقريبا منهم مدّت بريطانيا الكيبل الكهربائي لسحب الطاقة المولدة من الرياح في هولندا لتغذية ما يقرب من مليوني منزل في المملكة المتحدة. ولا نستبعد ان تتحول ذات يوم طاقة الرياح الى وقود للسيارات بشكل او بآخر، وتسير العجلات بالهواء بحسب الاستعاضة ما بين طواحين الرياح والتيار الكهربائي. وحين نقول لأحدهم بأنَّ السيارات ستسير بالهواء، فإنَّ هذه الجملة تشبه ما قيل قبل سنوات بعيدة بأنَّه سيأتي يوم يصعد فيه الانسان الى القمر، وقد صعد ثمّ هبط بالفعل هناك.
عملية الانتقال الى مصادر الطاقة النظيفة مسؤولية جماعية تخص البلد كله، ولكنّها مسؤولية بحاجة الى تعضيد تشريعي عبر القوانين الساندة، بل انَّ هذه المسألة من الأهمية، كونها مرتبطة بمصير البشرية في خلال الخمسين سنة المقبلة، ما يجعلها مؤهلة لتكون نصاً في الدستور في أقرب تعديل يجري عليه.
مَن في السياق الحكومي يفكر في هذا الاستحقاق الكوني الذي يقع العراق في صلبه؟ كيف يجري النظر الى الهيدروجين الأخضر وحقول الطاقة والربط في شبكات صناعية تحت سقف الانتقال الى عالم جديد، يتنفس الانسان فيه سموماً أقل؟
لا أحد ينتظرنا، علينا اللحاق بالسائرين الى أمام .
رئيس التحرير-الطبعة الدولية