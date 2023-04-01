السيادة يجتمع والخزعلي والطالباني يبحثان المستجدّات السياسية

بغداد – ياسين ياس

كشفت اوساط نيابية، عن اجتماع لقيادات تحالف السيادة عقدت في بحضور رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي والتحالف خميس الخنجر.وأشارت الى ان (الاجتماع ناقش المستجدات السياسية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات السياسية المتعلقة بقوانين الموازنة العامة والانتخابات والعفو العام ومجالس المحافظات وملفي النازحين والمهحرين).

فيما شدد امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ،ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني ،على معالجة الملفات العالقة بين المركز والاقليم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع الذي حضره مقرر الهيئة العامة رفعت عبد الله وعضو المكتب السياسي خالد شواني ، بحث آخر المستجدات السياسية ومعالجة الملفات العالقة بين أربيل وبغداد)، وشدد الاجتماع على (بدء مرحلة سياسية جديدة بحيث تكون حقوق جميع الأطراف محفوظة ويكون الدستور هو أساس العمل)،

وجدد الطالباني (حرص حزبه على التوصل إلى نتائج إيجابية)، واضاف إن (تجاوز هذا الوضع وتأمين حياة مستقرة لشعبنا ،هو من أولويات مهامنا وستكون جميع مساعينا في سبيل ذلك).