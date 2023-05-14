السويد تفوز في مسابقة «يوروفيجن» في حفل بريطاني

ليفربول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فازت‭ ‬السويد،‭ ‬بفضل‭ ‬المغنية‭ ‬لورين،‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬بمسابقة‭ ‬يوروفيجن‭ ‬الغنائية،‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬لتحقق‭ ‬بذلك‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬ايرلندا،‭ ‬إثر‭ ‬حفلة‭ ‬نهائية‭ ‬نظمتها‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬باسم‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ومع‭ ‬أغنيتها‭ “‬تاتو‭”‬،‭ ‬باتت‭ ‬لورين‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬نفسه‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬ثاني‭ ‬فنان‭ ‬يفوز‭ ‬بمسابقة‭ ‬يوروفيجن‭ ‬مرتين،‭ ‬بعد‭ ‬جوني‭ ‬لوغان‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لايرلندا‭ ‬في‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وأول‭ ‬امرأة‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬المزدوج‭.‬

ولورين‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬لورين‭ ‬طلحاوي،‭ ‬مولودة‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬لأبوين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مغربية‭ ‬أمازيغية‭. ‬وهي‭ ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬أبناء،‭ ‬وقد‭ ‬كبرت‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬ستوكهولم‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬حالياً‭.‬

ووصفت‭ ‬المغنية‭ ‬الفائزة‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بأنه‭ “‬سريالي‭” ‬و‭”‬مذهل‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استبعاد‭ ‬مشاركتها‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الغنائية‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬ملايين‭ ‬المشاهدين‭ ‬سنوياً‭. ‬وقالت‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ “‬إنها‭ ‬مسألة‭ ‬إبداع‭”.‬

ووصفت‭ “‬داغنز‭ ‬نيهيتر‭”‬،‭ ‬كبرى‭ ‬الصحف‭ ‬السويدية،‭ ‬الأحد‭ ‬فوز‭ ‬لورين‭ ‬بأنه‭ “‬عمل‭ ‬بطولي‭ ‬مذهل‭”.‬

وكتبت‭ ‬الصحيفة‭ “‬لورين‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الجمهور‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬قلّة‭ ‬سواها‭”‬،‭ ‬واصفة‭ ‬المغنية‭ ‬بأنها‭ “‬قريبة‭” ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬وتتمتع‭ “‬بطلّة‭ ‬وصوت‭ ‬يستحيل‭ ‬تجاهلهما‭”.‬

وأشادت‭ ‬صحيفة‭ “‬أفتونبلاديت‭” ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬بـ‭”‬الملكة‭ ‬لورين‭” ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬السويد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬يوروفيجن‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬سيشكل‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الخمسين‭ ‬لفوز‭ ‬فرقة‭ “‬آبا‭” ‬بالمسابقة‭ ‬مع‭ ‬أغنيتها‭ “‬واترلو‭”.‬

‮ ‬وشارك‭ ‬26‭ ‬بلداً‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬النهائية‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬يوروفيجن‭ ‬بنسختها‭ ‬السابعة‭ ‬والستين‭.‬

‭”‬خيبة‭ ‬أمل‭” ‬

حلت‭ ‬فنلندا،‭ ‬ممثلة‭ ‬بالمغني‭ ‬كاريا،‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية،‭ ‬تلتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬أما‭ ‬فرنسا‭ ‬فلم‭ ‬تنجح‭ ‬ممثلتها،‭ ‬المغنية‭ ‬الكندية‭ ‬لا‭ ‬زارا،‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وانتشرت‭ ‬صور‭ ‬للمغنية‭ ‬لا‭ ‬زارا‭ ‬تُظهر‭ ‬قيامها‭ ‬بحركة‭ ‬مسيئة‭ ‬بإصبعها‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬النتائج‭. ‬لكنها‭ ‬نفت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬قصدت‭ ‬الإساءة،‭ ‬واصفة‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬بأنه‭ “‬حركة‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬تُستخدم‭ ‬بين‭ ‬الأصدقاء‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬مع‭ “‬20‭ ‬مينوت‭” ‬الإخباري‭ ‬الفرنسي‭.‬

ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬لفرنسا‭ ‬بمسابقة‭ ‬يوروفيجن‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬1977‭ ‬مع‭ ‬المغنية‭ ‬ماري‭ ‬ميريام‭.‬

وتخلف‭ ‬لورين‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬فرقة‭ “‬كالوش‭ ‬أوركسترا‭” ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬أغنيتها‭ “‬ستيفانيا‭” ‬التي‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬والموسيقى‭ ‬التقليدية‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬مسابقة‭ ‬يوروفيجن‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقد‭ ‬تمثلت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالثنائي‭ “‬تفورتشي‭” ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬سادساً‭ ‬مع‭ ‬أغنية‭ “‬هارت‭ ‬أوف‭ ‬ستيل‭” (“‬قلب‭ ‬من‭ ‬صلب‭”)‬،‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬مصنع‭ ‬أزوفستال‭ ‬في‭ ‬ماريوبول‭ ‬والتي‭ ‬حظيت‭ ‬بتصفيق‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.‬

وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬يوروفيجن،‭ ‬قالت‭ ‬فرقة‭ “‬تفورتشي‭” ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬إن‭ ‬مدينتها‭ ‬تيرنوبيل‭ ‬تعرضت‭ ‬لغارات‭ ‬روسية‭. ‬وكتبت‭ ‬الفرقة‭ ‬إن‭ ‬المدينة‭ “‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬روسي‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬نغني‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬يوروفيجن‭ ‬عن‭ ‬قلوبنا‭ ‬الصلبة،‭ ‬وعدم‭ ‬انصياعنا‭ ‬وإرادتنا‭”. ‬وأَضافت‭ “‬أوروبا‭ ‬موحدة‭ ‬ضد‭ ‬الشر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭”.‬

وتطرقت‭ ‬أغنيات‭ ‬عدة،‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬طريقتها،‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭. ‬ومن‭ ‬بينها،‭ ‬أغنية‭ ‬ممثل‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬المغني‭ ‬الشاب‭ ‬ريمو‭ ‬فورر‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬رسالة‭ ‬سلام‭ ‬عبر‭ ‬أغنيته‭ “‬واترغان‭”.‬

‭ “‬متعة‭ ‬ممزوجة‭ ‬بالرعب‭” ‬

وتمحورت‭ ‬الأغنية‭ ‬الفائزة،‭ “‬تاتو‭”‬،‭ ‬حول‭ ‬الحب‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭. ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬المغنية‭ ‬لورين‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬بحسب‭ ‬المراهنين‭. ‬لكن‭ ‬مشاركتها‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬يوروفيجن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بديهية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬لهذه‭ ‬الأغنية‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إقناعها‭ ‬بخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭.‬

وقالت‭ ‬لصحيفة‭ “‬داغنز‭ ‬نيهيتر‭” ‬السويدية‭ “‬عندما‭ ‬سمعت‭ +‬تاتو‭+ (…) ‬شعرت‭ ‬بمتعة‭ ‬ممزوجة‭ ‬بالرعب‭. ‬أدركت‭ ‬أنّ‭ ‬شيئاً‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭”. ‬وضافت‭ “‬لدي‭ ‬أصول‭ ‬غجرية،‭ ‬أنا‭ ‬أمازيغية،‭ ‬لكني‭ ‬أيضا‭ ‬سويدية‭”.‬

وأثارت‭ ‬أصول‭ ‬المغنية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬شقيقة‭ ‬لها‭ ‬طاهية‭ ‬وتطل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬التلفزيون،‭ ‬سخرية‭ ‬جهات‭ ‬يمينية‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

أما‭ ‬فنلندا،‭ ‬فقدّم‭ ‬ممثلها‭ ‬المغني‭ ‬كاريا‭ ‬أغنية‭ ‬حماسية‭ ‬أشعلت‭ ‬المسرح،‭ ‬مرتدياً‭ ‬سترة‭ ‬بوليرو‭ ‬خضراء‭ ‬فلورية‭ ‬منتفخة‭.‬

واستُبعدت‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬

وأقيمت‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬ليفربول،‭ ‬باسم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬حضر‭ ‬لونا‭ ‬علمها‭ ‬الأزرق‭ ‬والأصفر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬مهد‭ ‬فرقة‭ ‬البيتلز