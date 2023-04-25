السويد تطرد خمسة دبلوماسيين لروسيا وزيلينسكي يندد بهجوم على متحف

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استوكهولم‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬السويد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستطرد‭ ‬خمسة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬لممارستهم‭ ‬‮«‬أنشطة‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وضعهم‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السويدية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬طُلب‭ ‬منهم‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬أنشطة‭ (…) ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭.‬

لم‭ ‬تحدد‭ ‬الوزارة‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة،‭ ‬لكن‭ ‬الإعلان‭ ‬جاء‭ ‬عشية‭ ‬بثّ‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬في‭ ‬تي‮»‬‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬وثائقية‭ ‬حول‭ ‬أنشطة‭ ‬التجسس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة،‭ ‬قالت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السويدية‭ ‬إن‭ ‬ثلث‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الروس‭ ‬يعملون‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬لحساب‭ ‬أحد‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المضادة‭ ‬دانيال‭ ‬ستنلينغ‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬في‭ ‬تي‮»‬،‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬موظفون‭ ‬تتمثل‭ ‬مهمتهم‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬معلومات‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬ما‭ ‬ضمن‭ ‬التوجه‭ ‬المطلوب‮»‬‭.‬

منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أعلنت‭ ‬النروج‭ ‬طرد‭ ‬15‭ ‬موظفًا‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬بعد‭ ‬الاشتباه‭ ‬بممارستهم‭ ‬التجسس‭.‬

و‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بهجوم‭ ‬روسي‭ ‬‮«‬همجي‮»‬‭ ‬على‭ ‬متحف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوبيانسك‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬جديدة‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرة‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬تبلّغنا‭ ‬مقتل‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‮»‬،‭ ‬منتقدًا‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يقتلون‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬بأساليب‭ ‬همجية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬سيُحاكم‭ ‬جميع‭ ‬مرتكبي‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬وسيحصل‭ ‬ذلك‭ ‬بلا‭ ‬رحمة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬يلينسكي‭ ‬‮«‬قُصف‭ ‬متحف‭ ‬تاريخ‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬بوسط‭ ‬مدينة‭ ‬كوبيانسك‭ ‬قرب‭ ‬جبهة‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭. ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬نشره‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬تلغرام،‭ ‬يظهر‭ ‬مبنى‭ ‬مدمر‭ ‬ونوافذ‭ ‬محطمة‭ ‬وحطام‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬‮«‬تقوم‭ ‬الدولة‭ ‬الإرهابية‭ ‬بكلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لتدميرنا‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نردّ‭ ‬وسوف‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

أشار‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أندري‭ ‬يرماك‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬نُفّذ‭ ‬باستخدام‭ ‬صاروخ‭ ‬سوفياتي‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬إس‭-‬300‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوبيانسك‭ ‬البعيدة‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬خاركيف‭. ‬استولت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬كوبيانسك‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬أيام‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬لكن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬خاطف‭.‬

لكن‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬تعزيزات‭ ‬مع‭ ‬تعبئة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬عادت‭ ‬للهجوم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬خوف‭ ‬السكان‭.‬

في‭ ‬مطلع‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أمرت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بإجلاء‭ ‬الفئات‭ ‬الضعيفة‭ ‬من‭ ‬سكّان‭ ‬مدينة‭ ‬كوبيانسك‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬روسيا‭ ‬مجددًا‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬