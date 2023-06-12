السويد‭ ‬ستسلم‭ ‬تركيا‭ ‬مؤيداً‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني

ستوكهولم‭- ‬الزمان‭ ‬

وافقت‭ ‬السويد‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬تركيا‭ ‬رجلا‭ ‬أدين‭ ‬بتهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬ويعلن‭ ‬تأييده‭ ‬أيضا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬عرقلت‭ ‬أنقرة‭ ‬طلب‭ ‬السويد‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أشرف‭ ‬أحمد‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬قررت‭ ‬‮«‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬السويد‭ ‬مواطنًا‭ ‬تركيًا‭ ‬عمره‭ ‬35‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تريده‭ ‬أن‭ ‬يقضي‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات‭.‬‮ ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الاسكندينافية‭ ‬على‭ ‬تسليمه‭.‬

ويلبي‭ ‬القرار‭ ‬شرطا‭ ‬رئيسياً‭ ‬وضعته‭ ‬أنقرة‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬ستوكهولم‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬

واعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السويدية‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬سيجتمعون‭ ‬الأربعاء‭ ‬لبحث‭ ‬طلب‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬إلى‭ ‬التكتل‭. ‬والرجل،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬السماح‭ ‬بتسليمه،‭ ‬صدر‭ ‬بحقّه‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬حُكم‭ ‬بالسجن‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬تهريب‭ ‬مخدّرات‭.‬

وبعدما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مشروط،‭ ‬انتقل‭ ‬للإقامة‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬لكنّ‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬أوقفته‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬قضاء‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬عقوبته‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭.‬

لكنّ‭ ‬الرجل‭ ‬يقول‭ ‬إنّ‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬تستهدفه‭ ‬بسبب‭ ‬دعمه‭ ‬لحزب‭ ‬العمّال‭ ‬الكردستاني‭.‬

والقانون‭ ‬السويدي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬يجرّم‭ ‬‮«‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬ويندرج‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬السويد‭ ‬لتعزيز‭ ‬تشريعات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وهو‭ ‬مطلب‭ ‬تركي‭ ‬رئيسي‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬ستوكهولم‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭.‬

وتعطّل‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬شهراً‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬بحجّة‭ ‬تساهل‭ ‬ستوكهولم‭ ‬مع‭ ‬ناشطين‭ ‬أكراد‭ ‬تستضيفهم‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

لم‭ ‬يعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬منذ‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يعتزم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬السويد‭ ‬فيما‭ ‬تضغط‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬أنقرة‭ ‬لإعطاء‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر،‭ ‬وتصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ستوكهولم‭ ‬أوفت‭ ‬بشرط‭ ‬أنقرة‭ ‬المتعلق‭ ‬بقمع‭ ‬الحركات‭ ‬الكردية‭ ‬المعارضة‭ ‬مثل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إرهابيًا‮»‬‭.‬‮ ‬