السودان‭: ‬الغاز‭ ‬لتفريق‭ ‬احتجاج‭ ‬المدرسين

الخرطوم‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭: ‬أطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬السودانية‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬المدرسين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يحتجون‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬زميل‭ ‬لهم‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازه‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬التظاهرات‭ ‬والتجمعات‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭. ‬ونظمت‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والطلاب‭ ‬والمحامين‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد‭ ‬استمرارا‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭. ‬

ولايزال‭ ‬حكم‭ ‬البشير‭ ‬قويا‭ ‬والاحتجاجات‭ ‬هامشية‭ .‬

وتحولت‭ ‬الاضطرابات‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬عمت‭ ‬البلاد‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬البشير‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬حيث‭ ‬يطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬باستقالته‭. ‬ويقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬الحكوميون‭ ‬إن‭ ‬30‭ ‬شخصاً‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬التظاهرات،‭ ‬بينما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬أن‭ ‬51‭ ‬شخصاً‭ ‬قتلوا‭ ‬خلالها‭. ‬وتجمع‭ ‬المدرسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرب‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬زميل‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كسلا‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أضافوا‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬أطلقت‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لتفريقهم‭. ‬وتوفي‭ ‬أحمد‭ ‬الخير‭ ‬‭(‬36‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الشعبي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬اثناء‭ ‬احتجازه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعتقله‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬السبت‭. ‬وتدفق‭ ‬زملاؤه‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬سلام‭ ‬عدالة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬حملوا‭ ‬صور‭ ‬الخير‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬اثناء‭ ‬احتجازه‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الشعبي‭ ‬الإسلامي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬البشير‭ ‬إلى‭ ‬اجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬المحتجين‭. ‬

كما‭ ‬أطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬على‭ ‬تظاهرة‭ ‬منفصلة‭ ‬نظمها‭ ‬خريجو‭ ‬جامعة‭ ‬الخرطوم،‭ ‬حسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطلاب‭ ‬حاولوا‭ ‬الانطلاق‭ ‬بمسيرة،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تفريقهم‭ ‬بالغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‮»‬‭. ‬

ونظم‭ ‬مئات‭ ‬الأطباء‭ ‬اعتصامات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ودعوا‭ ‬البشير‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة،‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭. ‬

وأظهرت‭ ‬تسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أطباء‭ ‬يحملون‭ ‬لافتات‭ ‬تدعو‭ ‬البشير‭ ‬للاستقالة‭. ‬

ونظم‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬مسيرة‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تفريقهم‭ ‬بسرعة‭ ‬بالغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع،‭ ‬بحسب‭ ‬محام‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬عريضة‭ ‬لرئيس‭ ‬القضاة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬لكن‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬أطلقت‭ ‬علينا‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬مما‭ ‬اضطرنا‭ ‬للتفرق‮»‬‭. ‬