السودان‭: ‬الغاء‭ ‬حكم‭ ‬الجلد‭ ‬على‭ ‬تسع‭ ‬متظاهرات

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

ألغت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حكما‭ ‬بجلد‭ ‬تسع‭ ‬متظاهرات‭ ‬لمشاركتهن‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬بحسب‭ ‬محامية‭ ‬الدفاع‭. ‬وألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬طوارئ‭ ‬السبت‭ ‬وتضمن‭ ‬20‭ ‬جلدة‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬وسجنهن‭ ‬شهرا‭. ‬وصرحت‭ ‬المحامية‭ ‬انعام‭ ‬عتيق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«ألغت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالخرطوم‭ ‬اليوم‭ ‬(الثلاثاء)‭ ‬عقوبة‭ ‬الجلد‭ ‬بحق‭ ‬تسع‭ ‬من‭ ‬المتظاهرات،‭ ‬واكتفت‭ ‬بالمدة‭ ‬التي‭ ‬قضينها‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وأمرت‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراحهن‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ذلك»‭.‬

اعتقلت‭ ‬النساء‭ ‬الخميس‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬«تظاهرة‭ ‬محظورة»‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بوري‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مكانا‭ ‬لتجمعات‭ ‬منتظمة‭ ‬للمعارضين‭ ‬لحكم‭ ‬البشير‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭. ‬وأنشأت‭ ‬السلطات‭ ‬السودانيّة‭ ‬محاكم‭ ‬الطوارئ‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬تُرتكب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حال‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬لمدّة‭ ‬سنة‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لموجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬اندلعت‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانيّة‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الخبز‭. ‬ولم‭ ‬يُحدّد‭ ‬المسؤولون‭ ‬السودانيّون‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬اعتُقلن‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات‭. ‬لكن‭ ‬وفقًا‭ ‬لنشطاء‭ ‬معارضين،‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬امرأة‭ ‬وراء‭ ‬القضبان‭. ‬ويقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬إنّ‭ ‬31‭ ‬شخصًا‭ ‬قُتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬رافقت‭ ‬التظاهرات،‭ ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬منظّمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬إنّ‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بلغ‭ ‬51‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭. ‬