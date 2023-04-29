إنقاذ عامل فاقد الوعي من داخل فتحة للصرف الصحي في واسط

السوداني يوعز برفع مستوى أداء رجال المخابرات لدرء المخاطر

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برفع مستوى رجال جهالز المخابرات الوطني من اجل تعزيز الامن القومي ومواجهة التحديات التي تواجه البلد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس اجتماعاً لمديري المديريات والدوائر في الجهاز ،شهد استعراض تقرير مفصل عن عمل الدوائر وأنشطتها خلال المدة الأخيرة، وسير تنفيذ خططه الأمنية المعدة)،وأشاد السوداني بـ(جهود رجال المخابرات في تعزيز الأمن القومي للبلاد، ودورهم في محاربة الإرهاب، داخل العراق وخارجه)، مشددا على (ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير عمل الجهاز، ورفع مستوى أدائه، لرصد المخاطر ومواجهة التحديات التي تواجه البلد، وحفظ أمنه). واطاحت مفارز الجهاز وبالتعاون مع عناصر الجيش في وقت سابق ، باحد اكبر ممولي المخدرات في ميسان. واشار بيان الى انه (بعد ورود معلومات ومتابعة من قبل الجهاز في ميسان بشأن وجود احد ممولي المخدرات في ناحية العدل، تم اخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مديرية المخدرات والقوات الامنية في قيادة عمليات ميسان ، حيث جرى دهم منزل المتهم والقاء القبض عليه دون اي حادث)، مؤكدا (ضبط بحوزته اسلحة نارية ،حيث تمت احالته إلى القضاء وتم توقيفه وفق أحكام المادة 28 مخدرات). وفككت المديرية العامة للاستخبارات والأمن ،شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد والقبض على منتحل صفة موظف في رئاسة الوزراء بمحافظة بابل. وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس انه (بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وسط بغداد، تمت مقاطعة المعلومات وتحديد أماكن وجودهم، حيث تمكنت المفارز آنفاً من القبض على 5 منهم بالجرم المشهود، وقد جرى تسليمهم الى شعبة الاتجار بالبشر أُصولياً).

القاء قبض

واضاف انه (بعمل ميداني دقيق، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية، القبض على أحد المتهمين ينتحل صفة موظف في رئاسة الوزراء)، وتابع ان (المتهم قام بعمليات عديدة من النصب والاحتيال مقابل مبالغ مالية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 160 أولاً، جاء القبض أثناء وجوده في قضاء المحاويل ببابل، اذ جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته الى الجهات المختصة). كما القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على مبتز الكتروني ببغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (من خلال مهامها في متابعة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من المبتزين الكترونياً ومستغلي المواطنين العزل، وبعد ورود بلاغ من إحدى المواطنات التي تعرضت للابتزاز من قبل أحد العناصر الإجرامية وتهديدها بدفع مبالغ مالية ، تم تشكيل فريق عمل مختص من عناصر الوكالة واستدراج المتهم والإطاحة به وبحوزته مبلغاً مالياً مقداره مليونان وخمسمائة ألف دينار ، تسلمه من ضحيته)، ولفت الى انه (جرى تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة). وأنقذت فرق الدفاع المدني، عاملاً فقد الوعي نتيجة استنشاق غاز الميثان داخل فتحة للصرف الصحي بعمق كبير بقضاء الحي في محافظة واسط. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من إخراج العامل بصعوبة نظرا لضيق فتحة الصرف الصحي)، واشار الى (تقديم الإسعافات الأولية للعامل قبل تأمين نقله الى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها).