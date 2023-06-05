السوداني يوعز بحزمة توجيهات لتحسين الواقع الخدمي في نينوى

بغداد – قصي منذر

اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس الاثنين توجيهات تخص الواقع الخدمي في نينوى وضرورة حل الإشكاليات والعقبات التي تحول دون عودة شركات الصيرفة الى المحافظة. ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الزمان)، عن السوداني تأكيده خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإعمار نينوى (الأهمية التاريخية والموقع الجغرافي الذي تمثله محافظة نينوى ومدينة الموصل، وما عاشته من معاناة إبّان الهجمة الإرهابية التي طالتها من عصابات داعش). وشدد على (أهمية الاستمرار في المتابعة والاشراف على المشاريع الخدمية الوزارية، من قبل المكتب التنفيذي لإعمار نينوى بتشكيلته وخطة عمله الجديدة، وكذلك متابعة المشاريع المحلية وصندوق الإعمار، والمشاريع الممولة من المنظمات والجهات الدولية وضرورة التنسيق بين مختلف هذه المشاريع). ووجه السوداني “لمكتب التنفيذي لإعمار المحافظة بـ(وضع خطّة متكاملة لحملة وطنية متكاملة لرفع الانقاض والمخلفات التي تسببت بها الاعمال الارهابية، وعمليات التحرير، وان تشمل المدينة القديمة وسط الموصل، وقضائي سنجار وتلعفر). كما اكد أن (أوضاع المحافظة باتت بحاجة الى وضع رؤية اقتصادية واجتماعية مستقبلية لها، تعمل على ترسيخ الاستقرار). وأقر الاجتماع (الشروع في مشروع إعمار فندقي نينوى الدولي وآشور، ومشروع إنشاء الجسرين السادس والسابع، والشارع الحولي لمدينة الموصل، بالاضافة الى تدارس أوضاع شركات الصيرفة في المحافظة، وتوجيه البنك المركزي بحل الإشكاليات التي تحول دون عودة هذه الشركات الى المحافظة).