السوداني يوجّه بدعم الإتحادات الرياضية وتسهيل عملها

بغداد- الزمان

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزارات بدعم الاتحادات الرياضية كافة وتسهيل عملها خدمةً للرياضة العراقية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن السوداني وجه الوزارات والجهات ذات العلاقة، بدعم الاتحادات الرياضية كافة وتسهيل عملها، وذلك خدمةً للرياضة العراقية، ومن أجل تمكينها للنهوض بواقع رياضة الإنجاز العالي في العراق. ووجه السوداني بتنفيذ ومتابعة أبرز المقترحات التي انبثقت عن مؤتمر الشباب والرياضة، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة بغداد، والتي تتضمن تعديل قانون الاتحادات الرياضية، وتشكيل لجنة مختصة بمناقشة مناهج الاتحادات وإعادة النظر في ميزانيتها، وتفعيل المادة 16 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 بشأن تخفيض أسعار تذاكر السفر للوفود الرياضية التي تسافر عبر النواقل الحكومية، فضلاً عن تسهيل منح سمات الدخول إلى ألأراضي العراقية للوفود الرياضية القادمة. وشدد، على تفعيل المادة 5 من قانون مِنح الرياضيين الأبطال والروّاد، التي تنصّ على معالجة المصابين والمرضى، والتأكيد على وزارة الشباب والرياضة بمواصلة دعم المشاركات الخارجية الرياضية للاتحادات كافة، والإيعاز بتوفير البنى التحتية للاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب، وتهيئة الأراضي اللازمة لذلك، موجها بمتابعة تخصيص مقرّ لرؤساء الاتحادات ممّن يتبوأون مناصب عربية أو آسيوية أو دولية، ومتابعة إشكالية صرف موازنة للاتحادات غير الأولمبية المتوقفة، وتخصيص موازنة لاتحاد الأولمبياد الخاص. كما وجّه وزارة الشباب والرياضة بإزالة العقبات أمام إكمال مشروع قاعة بغداد أرينا الرياضة سعة 7 آلاف متفرج، التي تُعدّ من المشاريع الرياضية المهمة في العراق.