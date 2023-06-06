السفيرة الأمريكية : سعداء لمستوى التعاون مع رئيس الوزراء

السوداني يوجّه الجهد الخدمي والهندسي بتأمين متطلّبات المراكز الإمتحانية

بغداد – ابتهال العربي

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهد الخدمي والهندسي بمتابعة متطلبات المراكز الامتحانية خلال زيارته امس الثلاثاء مركزا امتحانيا في بغداد للاطلاع على مستوى الإجراءات والخدمات المتوفرة لإنجاح الامتحانات كما شدد على وجوب توفير وسائل الراحة للطلبة خلال أداء الامتحانات، والاهتمام الخاص بمرحلة السادس الإعدادي.وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته(الزمان) أن السوداني زار مركزاً امتحانياً لطلبة الثالث المتوسط في منطقة الكرادة بجانب الرصافة في بغداد بحضور وزير التربية واطلع على (مستوى الإجراءات والخدمات المتوفرة في المركز لإنجاح الامتحانات كثمرة للموسم الدراسي، كما تابع الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأسئلة وضمان يسر أداء طلبتنا للامتحانات).وأكد السوداني (ضرورة حرص جميع الأجهزة التربوية المعنية، على عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في السابق، وترصين العملية التربوية وتسخير الجهود على هذا المسار)، موجها بـ(حسم كل المعوقات الإدارية والروتينية المتعلقة بما عُرض خلال الزيارة من مشكلات تتعلق بالكوادر التعليمية). كما وجه بأن (تكون الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم خارطة طريق لجميع مؤسسات الدولة، وأن تستعيد البنى التحتية لهذا القطاع عافيتها من خلال انطلاق تشييد الأبنية المدرسية في بغداد والمحافظات) مؤكدا (عزم الحكومة تجاوز حالة الاكتظاظ في المدارس، وإعادة تفعيل المشاريع المتلكئة التي مضى عليها سنوات من التوقف)، مؤكداً (المباشرة بعد إقرار الموازنة في مشروع صندوق العراق للتنمية، الذي يخصص جزءا منه لقطاع الأبنية المدرسية). ووجه السوداني، بـ( توفير وسائل الراحة للطلبة خلال أداء الامتحانات، كما جرى تكليف الجهد الخدمي والهندسي بمتابعة متطلبات المراكز الامتحانية، والاهتمام الخاص بمرحلة السادس الإعدادي). من جهة اخرى أعربت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، عن سعادتها لمستوى التعاون مع السوداني، مشيرة إلى وجود توافق بين البيت الأبيض والقصر الحكومي العراقي على استقلال الطاقة ودعم نمو القطاع الخاص.

وقالت رومانوسكي في مقابلة صحفية (“نحن سعداء بمستوى التعاون مع رئيس الوزراء السوداني وحكومته. ونعمل بجد معاً لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق للوصول إلى كامل إمكاناتها، ولا سيّما في مجالات التعاون المتعلقة بمجموعة واسعة من المصالح المهمة لمستقبل العراقيين) وأضافت أن السوداني والولايات المتحدة(على توافقٍ في العديد من المجالات. فنحن متفقون على الحاجة إلى ترسيخ استقلال الطاقة في العراق ودعم نمو القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وضمان الهزيمة الدائمة لداعش. كما أن توسيع العلاقات بين شعبينا ومكافحة الفساد ومعالجة أزمة المناخ في العراق تأتي فيِ أولوياتنا). وأشارت إلى ان مشروع النافذة الالكترونية الواحدة، الممول من الولايات المتحدة، سيُتيح للشركات العراقية والأجنبية الجديدة التسجيل بسهولة وشفافية عبر الإنترنت وسيحدّ من مراجعة الدوائر والحاجة إلى الوثائق الورقية وفرص الفساد. ولفتت إلى تسلّم الخطوط الجوية العراقية طائرات بوينج من طراز ماكس 373 التي اشترتها حديثًا، وستصل أول طائرة عراقية من طراز بوينج 787 دريملاينر إلى بغداد قريباً.