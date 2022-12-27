السوداني يوجه بفتح تحقيق بشأن إطفاء الإنارة في مباراة الكويت وسفانة الجنوب

بغداد- الزمان

افاد مصدر رياضي بمحافظة البصرة بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة تحقيقية في الأخطاء التي رافقت حفل افتتاح ملعب نادي الميناء الأولمبي.

وأبلغ المصدر أن السوداني وجه بفتح تحقيق بالمشاكل التي رافقت افتتاح الملعب بعد استلامه من الشركة دون إستكمال نواقصه.

واضاف المصدر ان الشركة المسؤولة عن الملعب تعهدت بمعالجة مشكلة الإنارة قبل إنطلاق بطولة خليجي 25.

وأشار إلى ان الشركة المنفذة لملعب الميناء الأولمبي ستباشر اعتباراً بإصلاح الانارة، خاصة بعد موجة الانتقادات في مباراة الميناء والكويت الكويتي على أن يتم تسليم الملعب بانارة جديدة .

وحدث خلل فني في انارة ملعب الميناء الأولمبي أثناء حفل الافتتاح وتفاقم الخلل أثناء مجريات مباراة نادي الميناء العراقي وضيفه نادي الكويت الكويتي، حيث شهدت انارة الملعب حالة اطفاء اثر على مجريات المباراة، في حين جلس آلاف المشجعين على المدرجات غارقي في الظلام.

افتتاح ملعب

وخسر فريق نادي الميناء من ضيفه فريق الكويت الكويتي بنتيجة بهدفين لهدف في مباراة ودية جرت بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 25.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل الكويتي هدفه الأول في الدقيقة 59 عن طريق علي عاشور، وفي الدقيقة 69 جاء الهدف الثاني للكويتي عن طريق المحترف التونسي ياسين الخنيسي. وقلص الميناء النتيجة عن طريق كرار محمد بتسجيله هدف من ركلة نجاح في الدقيقة 90 وهو اول هــــــدف للاعب عراقي في افتتاح ملعب الميناء.

وكان وفد نادي الكويت الكويتي وصل امس الى منفذ سفوان، قادماً من العاصمة الكويتية الى البصرة ، للمشاركة في حفل افتتاح ملعب الميناء الأولمبي.

وشهد اللقاء انطفاء الاضواء الكاشفة وخفوت بانارة الملعب وانطفاءها مما دعا حكم اللقاء من إيقاف اللقاء ثم استئنافها.

و قال الحارس الدولي السابق ابراهيم سالم كان المفروض ان تكون المباراة بروفة اخـــــــيرة، سيما وانها متابعة من قبل كل الخليج المفـروض نخرج بانطباع جيـــــــد ونشد الأنظار بأول ظهور.

واضاف سالم ان المباراة بين الميناء والكويتي في افتتاح ملعب الميناء كأنه واحد وضربني بسكين ولا اعرف من يقود الملعب، وكما شاهدنا ملعب ممتاز لكن يبدو أنه ليس لدينا القدرة على التنظيم، مبينا لا نعلم اليوم لمن نوجه السؤال بشأن النقل . واشار كان المفروض ان تقام المباراة بالنهار تلافياً للاحراج واتمنى من هذه المباراة ان لاتؤثر على إقامة كأس خليجي 25 احمل المســـــــؤولية بصاحب القرار من هو وزارة الشباب والرياضة هي صاحبة المشروع وكان عليها تجهز الملعب بكل جوانبه.