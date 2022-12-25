السوداني يمنح أراضي سكنية لمنتسبي الدفاع من أهالي البصرة

البصرة – الزمان

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،على ان ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور، واوعز بتحويل الأرض المخصّصة لقيادة عمليات البصرة ، وتُوزعها لمنتسبي وزارة الدفاع من أبناء محافظة البصرة. واستمع السوداني خلال اجتماعه بمسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في المحافظة ،بحضور المحافظ اسعد العيداني (لإيجاز مفصّل عن الواقع الخدمي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة، كما اطلع على سير العمل وآليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي25)، واكد السوداني (أهمية البصرة، وما تمثله من خصوصية)، ولفت الى ان (زيارته للمحافظة، تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات، للاطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها، سواء أكانت على مستوى خطط الدولة وتخصيصاتها المالية أم من خلال فرص الاستثمار والتنمية)، واستطرد بالقول ان (ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور)، واشار الى ان (مكافحة الفساد ضمن أولويات المنهاج الوزاري، ولن يتم التهاون إزاءه، كونه يشكل التحدي رقم واحد، وإجراءات مكافحته مستمرة)،وتابع ان (البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل بإقامة بطولة خليجي 25)? مشددا على (ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته)، ووجه السوداني (بتحويل الأرض المخصّصة لقيادة عمليات البصرة إلى مدينة سكنية تُوزع أراضيها لمنتسبي وزارة الدفاع من أبناء المحافظة).