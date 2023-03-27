السوداني يكافئ لاعبي منتخب الشباب بعد التأهل إلى كأس العالم

بغداد- حارث احمد

استقبل رئيسُ مجلس الوزراء محمد السوداني، في مقرّ رئاسة مجلس الوزراء، وفد منتخب الشباب المتأهل إلى نهائياتِ كأس العالم، ووصيف كأس آسيا في البطولة التي اختتمت موخرًا في أوزبكستان.

واعرب السوداني عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق للعراق في هذهِ البطولة، مثمناً دور الجهاز التدريبيّ والإداري واللاعبين في تلك البطولة.

تأثير ايجابي

وأوضح السوداني من أولويتنا دعم قطاع الرياضة والشباب، ودعم كرة القدم العراقيّة والمنتخبات، لم لها من تأثير إيجابي على الشعب العراقي.

وأشادَ السوداني بدور رئيس الاتحاد العراقي وأعضاء المكتب التنفيذيّ للانجازات التي تحققت مؤخرًا، ومنها إحراز بطولة كأس الخليج، وكذلك تأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم مؤكدًا إن الحكومة عازمةٌ على دعم جميع الرياضات من دون استثناء.

وأشار السوداني إلى إن هذا المنتخب يجب أن يتم البناء عليه والعمل على تطويره، والاستمرار بدعمه خصوصاً أنه سيمثل العراق والعرب أمام كل العالم في نهائيات كأس العالم في أيار المقبل.

و من جانبه قدم وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع التبريكات إلى هذا المنتخب والقائمين عليه، واصفاً ما تحقق بالإنجاز الكبير، متمنياً أن تسير جميع المنتخبات على خطى هذا المنتخب، وكذلك منتخبنا الأول الذي أحرز كأس الخليج.

وأكد المبرقع إن الكرة العراقية تعيش شهر العسل بعد النتائج الجيدة.وفي سياق متصل أثنى رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال على دعم رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، واصفاً إياه بالرجل الداعم للرياضة وكرة القدم بشكلٍ خاص.وبيّن درجال إن الاتحاد العراقي لكرة القدم لديه مشروع مستقبلي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء لتطبيقه قريباً بخصوص المنشآت الرياضيّة الداعمة للمنتخبات، بالإضافة الى مشروع دوري المحترفين بالاشتراك مع رابطة الدوري الإسباني، والذي سيكون من المشاريع الاستراتيجيّة للكرة العراقية.وعلى الصعيد نفسه قدم عماد محمد خالص الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال السوداني، الذي واكب هذا المنتخب وكان داعماً له معنوياً طيلة البطولة، متمنياً أن يحققَ منتخبنا نتائج مرضية لجميع العراقيين في نهائيات كأس العالم.وقام السوداني بتكريم بعثة منتخبنا، وتمنى لهم في نهاية اللقاء الرفعة والتوفيق في حياتهم الكرويّة لخدمة العراق وزرع البسمة على شفاه العراقيين.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء إياد بنيان، ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، والأمين العام لإتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب الشباب محمد ناصر والأمين العام لإتحاد الكرة محمد فرحان، وعضو اتحاد الكرة خلف جلال.