ملاكات صحة النجف تنجح في إنقاذ طفل مصاب بالرأس

السوداني يفتتح مركزاً لعلاج أمراض الدم بمدينة الطب

بغداد – قصي منذر

النجف – سعدون الجابري

أدخل طفل مصاب بالرأس في طوارئ مدينة الصدر الطبية في النجف، قبل نحو شهر ، بعد تعرضه لحادث سير مُميت أدخل على أثرهِ وحدة العناية المشددة ، وقد خاض فيها الطفل المصاب صراعاً من أجل الحياة ، أثر أصابة ٍ خطيرةٍ في الرأس .

ملاكات طبية

و قال مدير مدينة الصدر الطبية عبد العالي الغزالي في تصريح أمس انه (بعد سلسلة من الفحوصات و الصور الشعاعية و التحاليل المختبرية ، التي كانت تجريها ملاكاتنا الطبـــــية و المختبرية و التمريضية ، لطفل ذي أربعة أعوام كان قد أدخل طوارئ مدينتنا الطبية قبل أكثر من شهر ، و بفضــــل من اللـــــــه و همة كافة ملاكاتــنا الطبيـــــــة و التمريضية ، أخرج الطفل علي كرار ذا الأربعة أعوام مع والديه من مستشفى الصدر التعليمي ، وهو بصحةٍ جيدة بعد تماثله التام للشفاء ، حيث كانت أيادي ملاكاتنا الطبية تتعاقب عليه بلطف بالغ صباحاً و مساءً حتى من الله علية بالعافية و الشفاء . من جانبة قال الممرض الجامعي أحمد الخطيب مسؤول وحدة العناية المركزة (أنا كنت شاهد عيانٍ لكل ما حدث داخل وحدة العناية المركزة ، على الطفل المصاب علي كرار، و كيف تحولت ساعات الترقب الحرجة الى فرحةٍ كبيرة إرتسمت على محيا والديه ، و هم يصطحبون ملاكهم الصغير الى المنزل ، و عبارات الشكر و التقدير تنهال منهم و هم يحيون تلك السواعد العملاقة التي أنتشلت بفضل الله الطفل من الموت). وافتتح رئيس الوزراء محمد السوداني، مركزاً لأمراض الدم وزرع نخاع العظم، بمدينة الطب في بغداد. وقال خلال الافتتاح، تابعته (الزمان) امس ان (هذا المركز متميز في خدماته العلاجية للمصابين بهذا النوع من الأمراض، معرباً عن تقديره للمتبرعين من اطباء ورجال اعمال ومواطنين لمشاركتهم الفارقة)، واشار الى (اهمية عمل المركز، الذي سيُسهم في تحسين المستوى الصحي للمرضى، وتقليل كُلف العلاج التي كانت تذهب لخارج العراق بنسبة كبيرة)، مبيناً (عناية الحكومة بملف المستشفيات المتلكئة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز المستشفيات التي سيدخل الكثير منها الى الخدمة قريباً، فضلاً عن المراكز التخصصية والصحية في بغداد والمحافظات)، واضاف ان (الحكومة وفرت التخصيصات اللازمة في موازنة الثلاث سنوات لتأمين احتياجات القطاع الصحي، خصوصاً ما يتعلق بأمراض السرطانات والأمراض المزمنة)، مؤكداً انها (بدأت بنسج رؤية جديدة لإدارة المستشفيات عبر مؤسسات متخصصة عربية ودولية)، وتابع السوداني ان (هنالك حوارات تجري من اجل إستكمال التعاقدات لإدارة جزء من المستشفيات في بغداد والمحافظات، بما يخدم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتفعيل قانون الضمان الصحي وجعله حيز التنفيذ، فضلاً عن رؤية الحكومة في توطين الدواء في المصانع المحلية خلال الاشهر المقبلة). على صعيد متصل، اكد وزير الصحة صالح الحسناوي، تفعيل نظام جديد للأدوية في الصيدليات مطلع العام المقبل، لافتاً الى تحسن نسبي في القطاع الدوائي الحكومي.

منح اولية

وذكر في تصريح امس ان (البرنامج الحكومي منح الاولوية للخدمات لاسيما الصحية، مؤكداً سعي الوزارة لتحقيق البرنامج)، مبيناً ان (الوزارة تعمل على دعم القطاع الدوائي الحكومي والخاص)، واوضح الحسناوي ان (هنالك تحسناً نسبيّاً في القطاع الدوائي الحكومي بالرغم من قلة الموارد المتوفرة)، منوهاً الى (الذهاب نحو تنظيم العمل في القطاع الخاص، عبر وضع نظام الكتروني للأدوية المفحوصة وغير المفحوصة، الى جانب وضع خطة واضحة سيتم تطبيقها خلال الأشهر الستة المقبلة)، واضاف ان (الخطة تهدف الى توفير جميع الادوية المسعّرة في الصيدليات مع بدء العام المقبل).