السوداني يفتتح مدارس ومراكز صحية ويطّلع على إنجاز مشاريع الفاو

البصرة – الزمان

اطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،على مراحل انجاز مشاريع ميناء الفاو كبير بالبصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ،استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة ، واجريا جولة برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين ،للاطلاع على مشاريع الميناء ،وسير الأعمال ونسب الإنجاز وخطط الوزارة بصدد إنجاز المشروع بالكامل، وفقا لرؤية ستراتيجية وتوقيتات زمنية محددة). وأجرى السوداني، اليوم الاثنين، زيارة تفقّدية لمصنع شركة النرجس للأنابيب في البصرة. وأشار السوداني إلى (أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني، وما يخلقه من فرص عمل ورفد للاقتصاد بالمزيد من الفرص الاستثمارية). وافتتح السوداني، مدرسة الذهب الأسود الابتدائية للبنات.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء افتتح 64 مبنى مدرسياً في عموم المحافظة، خلال حفل أقيم في ديوان مجلس البصرة، حضره وزير التربية والمحافظ اسعد العيداني)، وأكد السوداني (حرص الحكومة على إيلاء الملف التربوي الأهمية القصوى، وخصوصاً ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ الأبنية المدرسية)، واضاف ان (افتتاح هذا العدد من المدارس في المحافظة وبمواصفات عالية، سيسهم في إنهاء معاناة الطلبة)، وتابع ان (العام المقبل سيشهد إتمام تنفيذ أعداد أخرى من المدارس، بما يسهم في تطوير المسار التربوي وتأمين أهم أركانه الأساسية المتمثلة بالأبنية المدرسية). وزار رئيس الوزراء ، مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التخصصي. وشدد خلال لقائه العاملين بالمستشفى على (تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين)، واضاف البيان ان (السوداني اطلع على تفاصيل عمل اقسام المستشفى ، الذي يعد الاحدث من نوعه على مستوى العراق، ويضم اجهزة متطورة ترتقي بالواقع الصحي وتقدم الرعاية التخصصية للمواطنين). كما افتتح ، مركز الكوثر للطب النووي الاستثماري. واشار السوداني خلال الافتتاح الى ان (الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي)، مؤكدا (عزم الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والطبية الأساسية للمواطنين).