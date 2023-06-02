تدشين مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل الرميلة

السوداني يفتتح محطات لتوليد الطاقة ويمضي بتحسين منظومة الكهرباء

بغداد- إبتهال العربي

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية، واوضح بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (السوداني افتتح محطات تحويلية للطاقة الكهربائية، في محطتي القدس والرشيد)، مبيناً ان (ذلك جاء لفك اختناقات الشبكة الكهربائية، عن العديد من المناطق في بغداد). وتتجه الحكومة الى حل مشكلة الكهرباء جذرياً ضمن الأولويات التي حددتها للمضي بخطط استثمار الغاز المصاحب والطبيعي في مجال الطاقة. وقال بيان امس ان (رئيس الوزراء، افتتح محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية 400 كي في، في محطتي القدس و الرشيد الغازية، في بغداد، لفك الاختناقات بمنظومة الطاقة الكهربائية في مناطق بغداد)، مبيناً ان (السوداني خلال زيارته الى محطة القدس، وجّه بإدامة ورفع كفاءة محطات الطاقة الكهربائية، وتنفيذ العقود التي ابرمت مؤخراً)، واشار الى (متابعة عمليات نصب منظومات التبريد لمحطات التوليد التي ستتمّ المباشرة بها قريباً، التي من شأنها ان تزيد من إنتاج الطاقة)، واكد السوداني ان (الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب والطبيعي في مجال الطاقة، لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ومنع الآثار الضارة التي يتسبب بها حرق الغاز المصاحب). على صعيد متصل، افتتح وزير النفط، حيان عبدالغني، المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل الرميلة. وقال بيان تابعته (الزمان) ان (عبدالغني، افتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز السائل الطبيعي في حقل الرميلة بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم)، لافتاً الى ان (المرحلة الثانية سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري، لتصل الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في الحقل الى 400 مقمق باليوم)، وذكر الوزير خلال كلمة له امس ان (مشروع معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي من المشاريع المهمة، لكونه ينسجم مع اهداف الحكومة والوزارة بتقليص عمليات حرق الغاز واستثمار الطاقة المهدورة، وتحويلها الى طاقة نظيفة ترفد محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الجاف بمعدل 320 مليون قدم مكعب قياسي باليوم)، مؤكداً ان (هذه الكمية تساعد في توليد نحو الفي ميكاواط من الطاقة الكهربائية، وترفد الشبكة الوطنية، فضلاً عن انتاج اكثر من الفين طناً من الغاز السائل باليوم، الى انتاج نحو 6 الاف برميل يومياً من المكثفات التي تستخدم في انتاج الوقود وبعض المواد الكيمائية والاغراض الاخرى)، واوضح عبد الغني ان (المشروع متميز في اعتماده على التقنيات الحديثة، واستخلاص ومعالجة الغاز المصاحب، وايقاف اطلاق الغازات الضارة الى الغلاف الجوي حفاظاً على البيئة والصحة العامةْ، استناداً الى توجّهات وخطط الوزارة، وشركة غاز البصرة، والحد من اطلاق كميات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكاربون سنوياً، من هذا المشروع الى الفضاء الخارجي، و30 مليون طن سنوياً لمجمل نشاط الشركة)، منوهاً الى حرص اوزارة والحكومة خلال المدة القليلة الماضية، على الدفعِ بالعملية الإنتاجية نحو الأمام، عن طريق تقديم الدعم المالي المطلوب وحل المشكلات العالقة لتنفيذ المشاريع المتوقفة، نظراً لأهمية القطاعات التي تُسهم في تحقيق اهداف وخطط التنمية المستدامة، بالتعاون مع شركتي غاز الجنوب والبصرة، وشركة نفط البصرة، والشركات المقاولة الاخرى).

يذكر أن شركة غاز البصرة باشرت ببناء المعمل في عام 2019 وبرغم التحديات لجائحة كورونا خلال 2020 و عام 2021 استمرت أعمال الإنشاءات حتى إكمال المشروع هذا العام، وشمل المشروع إنشاء المعمل والوحدة الأولى والثانية ووحدات الخدمات وخطوط الانابيب التي تربط المعمل بالمنشآت الاخرى ومد خط لنقل الطاقة الكهربائة الى المعمل وتطوير المنشاءات الحالية في موقع الرميلة الشمالية لتمكنها من دفع الغاز بالطاقات المطلوبة وتطوير منشآت التصدير في مجمع أم قصر وتاهيل الطرق الواصلة للمعمل واعمال اخرى.