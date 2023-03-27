السوداني يعد التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد غير مقبول

بغداد – ابتهال العربي

عد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد امر غير مقبول ،محملا الجهات المعنية مسؤولية التقصير وعدم تقدير حجم المشكلة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس ، اجتماعاً خصص لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الأربعة لبغداد والوقوف على أسباب التلكؤ فيها، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ بغداد وأمينها وقادة أمنيين وخبراء فنيين وممثلي الشركات المنفذة)، واكد السوداني ان (معاناة المواطنين تزداد بسبب سوء مداخل العاصمة ، وتقصير الجهات المعنية في التعامل مع هذا المشروع المهم للمواطنين والمركبات والفعاليات المجتمعية والخدمية والأمنية، وعدم تقدير حجم المشكلة، ونحمل الجهات المعنية مسؤولية هذا التلكؤ، بمسوغات غير مقبولة)، مشددا على ان (الاوضاع في تلك المداخل أصبح لا يُطاق، ولا يمكن المجاملة في هذا الوضع)،مجددا تأكيد (ضرورة أن تضع الجهات المختصة أولويات إزاء خطط المشاريع، فهناك مشاريع لا تقبل التعطيل والتأخير، وذلك باستنفار الجهات المعنية كلّ ملاكاتها وصلاحياتها لإكمال تنفيذ مشروعات المداخل، ومعالجة تلكؤ العمل فيها)، واصدر السوداني (توجيهات لحسم إنجاز مشاريع بوابات العاصمة، أهمها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إزاء الشركات المتلكئة، وعلى الوزارات والمحافظة تنفيذ واجباتهم بالكامل، وزيادة أوقات العمل ليكون على ثلاث دفعات بواقع 24 ساعة، وحسم أمر الغيار لمشروع مدخل بغداد الموصل خلال 10 أيام، وقيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل برفع جميع التعارضات التي تعرقل هذه المشاريع خلال مدة أسبوعين)، داعيا (المحافظ ونائبه والمعاونين الفنيين الى الدوام في دائرة المهندس المقيم لهذه المشاريع، ومتابعتها ميدانياً والتواجد المستمر وتزويده بموقف أسبوعي يتضمن تفاصيل سير الإنجاز بهذه المشاريع).