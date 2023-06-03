رئيس الجمهورية يعود إلى بغداد بعد حضوره زفاف الحسين

السوداني يزور معصوم للإطمئنان على وضعه الصحي

بغداد – ابتهال العربي

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة إلى رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم. وذكر بيان أمس أن (السوداني اطمأنّ على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الأسبق، متمنياً له دوام الصحة والشفاء العاجل)، وأضاف أن (السوداني خلال الزيارة، قدم التهنئة بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان معصوم أحد القادة البارزين في تأسيسه ومسيرته الوطنية). من جانبه أعرب معصوم عن (بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء) ، مؤكداً (إسناد خطواته الرامية إلى تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته، خدمةً للبلد والصالح العام).

كما عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وعقيلته إلى بغداد بعد مشاركتهما في مراسم عقد قران وزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، تلبية لدعوة رسمية من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما قدّم رشيد وعقيلته التهاني إلى العاهل الأردني والملكة رانيا العبد الله ، خلال حفل الاستقبال، الذي أقامه جلالة الملك في قصر الحسينية للمهنئين من أصحاب الجلالة والفخامة والأمراء وكبار الشخصيات بهذه المناسبة بحسب بيان تلقته (الزمان) أمس، وأضاف أنه (على هامش الزيارة التقى رشيد القائم بأعمال السفارة العراقية لدى عمان منيف علي حسين والملحقين وعددا من موظفي السفارة، حيث أكد ضرورة بذل الجهود من أجل توفير احتياجات الجالية وتسهيل الإجراءات لإنجاز معاملاتهم). كما تحدث عن (العلاقات الجيدة مع دول الجوار، ودعم العراق للعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وأشار رئيس الجمهورية إلى برنامج الحكومة الطموح الذي وضع في أولوياته).