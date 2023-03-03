السوداني يزور القاهرة لإستكمال مباحثات التعاون الثنائية

أنقرة تجدّد الشكر للعراق على المساعدات الإغاثية

بغداد – قصي منذر

يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غداً ، زيارة العاصمة المصرية القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لاستكمال مباحثات التعاون بين البلدين. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (السوداني يعتزم زيارة القاهرة ولقاء السيسي ،لبحث توطيد العلاقة واستكمال مباحثات التعاون ،فضلا عن ملفات التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة)، ان (الزيارة تأتي استكمالا للقاء السوداني والسيسي في قمة بغداد الثاني التي ضيفتها الاردن قبل اسابيع). وأجتمع السوداني، في وقت سابق مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة في الاردن. وجاء اللقاء الثلاثي على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي ضيفته الأردن وتباحث الرؤساء في أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ،كما شهد اللقاء تأكيد أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما التقى السوداني ،السيسي على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض. وجرى التباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد. كما شهد اللقاء التداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد السوداني (حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي في كل ما من شأنه أن يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وباقي شعوب المنطقة)، من جانبه ،جدد السيسي (تطلع مصر إلى توطيد مسار العلاقات الثنائية نحو المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية)، واشار الى (دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في تعزيز أسس الأمن والاستقرار، بما يسهم في ازدهار شعوبها). في غضون ذلك ، التقى وزير الدفاع محمد العباسي ، مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستخبارات هاكان فيدان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العباسي التقى فيدان على هامش زيارته الى تركيا ، وجرى خلال بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا ،ولاسيما في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات)، واثنى فيدان على (جهود العراق في ايصال المساعدات الى المتضررين جراء الزلازل التي ضربت تركيا في الشهر المنصرم). وكانت بغداد ، قد ارسلت فرق الانقاذ الى كل من تركيا وسوريا للماسعدة في اخراج العالقين تحت المباني المنهارة اثر الزلزل القويى الذي اسفر عن وقوع اكثر من 42 الف ضحية في كلا البلدين،كما او عزت الحكومة في تسيير قوافل جوية وبرية الى البلدين لاغاثة المتضرريين والتخفيف عن كاهل المنكوبين في الزلزال المدمر.