إتحاد الكرة يحدّد أسعار تذاكر مباريات خليجي 25

السوداني يزور البصرة للإشراف على التحضيرات

بغداد- الزمان

أعلن المتحدث باسم اتحاد الكرة أحمد الموسوي، إطلاق بيع تذاكر مباريات خليجي 25 المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، فيما سيزور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غدا الأحد محافظة البصرة للإشراف على التحضيرات للبطولة.وقال الموسوي في مؤتمر صحفي حول آلية بيع التذاكر، إن التذاكر تنقسم إلى أربع فئات بالألوان الأخضر والأصفر والماروني والسمائي، مبينا أن هذه الفئات الأربع قسمت وفق التسعيرة الآتية الفئة الأولى باللون الأخضر للمباراتين الأوليين 30 دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 45 الف دينار عراقي، الفئة الثانية اللون الأصفر يكون السعر أقل من الأولى 20 دولاراً أي ما يعادل 30 الف دينار، والفئة الثالثة الماروني في جهة خلف المرميين في الملعب إلى الجهة الأعلى يكون 14 دولارا ما يُعادل 20 الف دينار، والفئة الأخيرة وهي اللون السمائي يكون سعرها 10 دولارات أي 15 الف دينار عراقي.

وأضاف أن الجولة الثالثة للمباريات التي ستُقام في ملعبي البصرة والميناء سيكون السعر أقل إلى النصف بينما سيتم تحديد أسعار جديدة للنصف النهائي والنهائي في وقت لاحق، موضحا أن هذا الترتيب يكون للحجز الإلكتروني وأعلى حد للحجز سواء للإلكتروني أم الحجز المباشر 20 تذكرة أما عن البيع المباشر فقال الموسوي، إن البيع المباشر سيكون في ملعب البصرة الدولي، وملعب الميناء وشنشل مول، وتايم سكوير مول، وكورنيش العشار.وشدد على أن الإتحاد سيراقب عن كثب بيع التذاكر في السوق السوداء، ولا يمكن السيطرة على البيع بهذه الطريقة لأنها حصلت في كأس العالم ايضا.

بيع تذاكر

وأكد المتحدث باسم اتحاد الكرة، أن بيع التذاكر لا يقتصر على العراقيين فقط بل يمكن للمواطنين من الدول المشاركة الدخول على الموقع الالكتروني المخصص لخليجي 25 والضغط على العلم الخاص بهم ويمكنهم الشراء بالعملتين الدينار العراقي والدولار.

ونوه الموسوي إلى أن اتحاد الكرة تعاقد مع شركة اميركية لتنظيم عملية البيع و دخول الجماهير الى أماكن جلوسهم في الملعب لقاء حصولهم على 9 ملايين دولار لهذه العملية، مردفا بالقول إن 70 بالمئة من ريع مباريات خليجي 25 سيكون من نصيب اتحاد الكرة و 30 بالمئة لاتحاد كأس الخليج.في غضون ذلك قال مصدر مطلع إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى محافظة البصرة للإشراف على استعدادات إقامة خليجي 25 يرافقه سفراء من الدول العربية.