السوداني يدعو الى مؤتمر بغداد للاقتصاد

بغداد- الزمان: دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بجدة ، الجمعة، الى مؤتمر بغداد للاقتصاد.

ودعا السوداني الجامعة العربية إلى تطويرِ مناهجِها نحوَ بناءِ تكتلٍ اقتصادي، مشيرا الى أن دولا عديدة استطاعت أنْ تبني تكتلاتٍ اقتصاديةً ناجحة وهي لا تملكُ من العناصرِ المشتركةِ.

واضاف: يتوجبُ علينا جميعاً أن نتحرّى كلَّ زوايا الترابطِ والتكاملِ الاقتصادي بين بلدانِنا.

و كشف السوداني عن ان العراق سوف يستضيفُ مؤتمراتٍ عدةً لوضعِ الحجرِ الأساسِ لمثلِ هذا التعاون، مضيفا أن بغداد تتهيأ لاحتضانِ مؤتمرِ طريقِ التنمية الذي سيعززُ الروابطَ والمصالحَ الجامعةَ لشعوبِنا

و تابع: ملف التغيّرات المناخية وشُحِّ المياه يتطلبُ منّا عملاً مشتركاً لإيجادِ حلولٍ جذريةٍ، معتبرا ان آفة المخدّراتِ تتطلبُ منا موقفاً حاسماً ينطلقُ من التكاتفِ والتعاون

ورحب السوداني بعودةِ سوريا إلى مكانِها الطبيعي.

وقال: دعمنا منذ البداية خطوة عودة سوريا لاعتقادنا بأهميتها على طريقِ إعادةِ الاستقرارِ في المنطقة

واستطرد: نأملُ نجاح الجهود لتحقيقِ الاستقرارِ في ليبيا، مشيدا باستمرارِ محاولاتِ تحقيقِ السلامِ في اليمن.

وجدد السوداني وقوف العراق الى جانب لبنان من أجلِ تجاوزِ الظروف السياسيةِ والاقتصادية.

واعتبر السوداني أن الاتفاق بين السعودية وإيران خطوةٌ عمليةٌ دعَمَها العراقُ وعمل على تحقيقها.