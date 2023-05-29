السوداني يدعو الى تسخير الجهود لمواجهة تحديات الصيف

بغداد – الزمان

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،الى تسخير جهود الدولة داخليا وخارجيا لمواجهة تحديات شح المياه خلال موسم الصيف. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني تفقد وزارة الموارد المائية و ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي فيها، جرى خلاله استعراض الموقف المائي والتحديات التي يواجهها العراق في هذا المجال، والإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة)، وشدد على (ضرورة مراجعة إدارة ملف المياه الذي يجب ألّا يقتصر على جهود الوزارة فحسب، وإنما يتطلب حشد جهود الدولة بالكامل على الصعيدين الداخلي والخارجي)، مشيرا الى (وجود ضعف في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المنظومة الإلكترونية الهيدروليكية لتشغيل السدود، فضلاً عن الخلل الواضح في رصد نوعية وكمية المياه عند مداخل المحافظات ومخارجها)، ووجه السوداني (بإيجاد تشريعات خاصة لرفع التجاوزات ومعاقبة المخالفين، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالتحوّل إلى الرّي المغلق، ورفع التجاوزات المتمثلة بالبحيرات غير المجازة)، مؤكدا (اهمية رفع الترسبات في مقاطع الأنهر، وعدم التأخير في تأسيس جمعيات خاصة بمستخدمي المياه)، ودعا الى (إجراءات سريعة التنفيذ لمواجهة تحديات موسم الصيف، ولاسيما ان الخطة الزراعية للموسم الجديد ستقتصر على الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون الطرق الحديثة للرّي، كما أكد ضرورة المضي بالإصلاح الإداري في الوزارات، وعدم التردد في مكافحة الفساد). وفي تطور ، استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وزير الموارد عون ذياب.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع بشأن شح المياه الذي تعاني منه البلاد، حيث أشار رشيد إلى الجهود التي تبذل حاليا لتشريع قانون المجلس الأعلى للمياه الذي تتبناه رئاسة الجمهورية، والعمل على مشروع سدود حصاد المياه لحفظ المياه وإطلاقها حسب الحاجة إليها)، بدوره أكد ذياب (حرص الوزارة بكافة مفاصلها وملاكاتها على اتباع التوجيهات القيمة لفخامته بهذا الخصوص).

خطط مستقبلية

كما ناقش رشيد ،مع وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم ،خطط الوزارة المستقبلية. وشار البيان الى ان (اللقاء استعرض خطط الوزارة لفتح المجال للقطاع الخاص وتشجيع عمل المصانع والمعامل وبما يُحقق توفير المنتجات)، وأكد رشيد (أهمية ذلك في تعزيز الوضع الاقتصادي في البلد وتوفير فرص العمل للشباب). والتقى رئيس الجمهورية، أستاذ الدراسات اللغوية والقرآنية فاضل صالح السامرائي وشيخ الدبلوماسيين العرب محمود علي الداود ورئيس مؤسسة الزاهر الإعلامية استشاري الأمراض الجلدية علي عبد الرزاق محي الدين.وأكد رشيد خلال اللقاء (ضرورة رعاية العلماء والباحثين ودعم القامات العلمية العراقية التي كان لها دور بارز ومشهود في المحافل المحلية والدولية، كما تطرق إلى أهمية القراءة والمكتبات في بناء المجتمعات ونهوض البلدان)، واضاف أن (تثبيت الأمن والاستقرار له أولوية في منهاج الحكومة الطموح إضافة إلى تقديم الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مبينا أن تأخر الموازنة أثر بشكل كبير على البدء بتنفيذ المشاريع الحيوية). بدورهم ،أعرب العلماء عن (شكرهم للرئيس على جهوده في رعاية العلم والعلماء، مؤكدين تسخير طاقاتهم من أجل خدمة العراق).