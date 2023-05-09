السوداني يدعو إلى مساندة جهود العراق في مواجهة المخدّرات

بغداد – ندى شوكت

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الدول الى مساندة جهود العراق في مكافحة افة المخدرات التي تهدد المجتمعات. وقال خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات إن (قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول ونواجه حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي)، واشار الى ان (الحرب ضد المخدرات لا تقل ضراوة وخطراً عن الحرب التي انتصرنا فيها ضدّ الإرهاب ،وتسلّح مجتمعنا بالقيم الأصيلة، وتبنّى رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل، وهذا موقف نفتخر به كعراقيين)، وجدد السوداني تأكيد (لم ولن نتساهل في مواجهة المخدرات، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي، وأن القوات الأمنية تتعامل مع الاتّجار بالمخدّرات ونقلها وكل من له يد بها، على أنه تهديد أمني وإرهابي، وأنشأنا مصحّات خاصة لعلاج ضحايا الإدمان والمخدرات، تتضمن الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهم)، مبينا ان (العراق شرّع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، وكان نقلة نوعية على مستوى تحديد الأهداف والآليات والعقوبات)، ولفت الى (تشكيل الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية، ومديرية شؤون المخدّرات في وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة)، مؤكدا ان (بغداد تحتضن أشقاءها العرب لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة المخدرات والبحث في الإحصاءات والمعلومات المتوافرة عنها، وكرّسنا الجهود في ظل ستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات المقبلة ضمن خطّة موسعة نحو عراقٍ خالٍ من المخدرات)، ومضى السوداني ان (الارهاب يستند في ركن من تمويله إلى المخدّرات، وتداولها يزدهر في ظل الإرهاب، وأن المخدرات والإرهاب، وجهان لجريمة واحدة)، داعيا الى (ضرورة التعاون الدولي والإقليمي عبر تبادل المعلومات والتنسيق لكشف شبكاتها).