السوداني يدعو إلى تطوير المبادرة الزراعية وإيجاد فرص للخريجين

تمديد ساعات المرور عبر طرق الخضراء وفتح شارع بوابة الحارثية

بغداد – قصي منذر

اوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتمديد ساعات استخدام المواطنين لطرق المنطقة الخضراء في بغداد.وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس أن (الحكومة دعت إلى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، ومن بينها تخفيف العبء عن المواطنين، وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور)، واشار الى ان (السوداني وجه بالسماح للمواطنين باستخدام طرق المنطقة الخضراء ببغداد)، وتابع البيان ان (ذلك يأتي وفق رؤيته للقوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة، وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل حركة المواطن فيها). فيما باشر الجهد الخدمي امس ،بفتح شارع بوابة الحارثية ببغداد امام المواطنين على مدار اليوم.وقالت مديرية مرور الكرخ في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (السوداني أمر بفتح شارع بوابة الحارثية ببغداد امام الموطنين على مدار اليوم). ووجه السوداني ،بالعمل على تطوير مبادرة القطاع الزراعي و إيجاد فرص للخريجين. وقال البيان ان (السوداني ترأس اجتماعاً لمناقشة مبادرة الرؤية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي، التي تهدف إلى وضع تنمية ورؤية شاملة للقطّاع الزراعي في العراق، بحضور اللجنة العليا للتنمية الزراعية ، التي تضم هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء وممثلي وزارات الزراعة والموارد المائية والتخطيط والمالية والبنك المركزي ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والجمعيات الفلاحية)، وثمَّن السوداني (الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة المبادرة)، مؤكدا (أهمية أن تأخذ المبادرة بالإصلاحات التي تطمح لها الحكومة في قطاع الزراعة، والتي تتمثل بالإصلاحات الهيكلية الستراتيجية، وإصلاحات آنية تأخذ بنظر الاعتبار التحديات الراهنة، مثل أزمة المياه والبطالة، وتحدي الأمن الغذائي العالمي). كما شدد السوداني، في وقت سابق ،على أهمية تضافر الجهود للمضي بمشروع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني ترأس اجتماعاً يضمَّ رئيس ومجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات،وجرى تناول موضوع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال التي ستُسهم في تطور قطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين)، وشدد السوداني على (أهمية تضافر جهود الهيئة ووزارة الاتصالات، التي تعاقدت مؤخراً مع جهة استشارية، للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة، عبر الشركة الوطنية للاتصالات ،تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري)، داعيا الى (ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال، وتسديدها المستحقات التي بذمتها وفق القانون إلى خزينة الدولة، فضلاً عن أهمية مراقبة الخدمة التي تقدّمها ومدى توافقها مع المعايير الخدمية المحددة قانوناً)، ووجّه السوداني بـ(متابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق شركة كورك للاتصالات)، مؤكدا (أهمية قطاع الإعلام وأثره، وضرورة أن تأخذ الهيئة دورها في إعادة تقويم هذا القطاع الحيوي والارتقاء به)، لافتا الى (اهمية تكامل العمل بين الجهاز التنفيذي للهيئة ومجلس المفوّضين فيها، بعيداً عن أي تقاطعات إدارية)، وأوضح السوداني أن (القضايا المتعلقة بالمال العام أو موارد الدولة، يجب ألّا تخضع للضغوطات أو التأثيرات السياسية)، واشار الى (ضرورة تحسين قطاع الاتصالات لما له من فوائد اقتصادية وعوائد مهمة للدولة وللمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة فرص العمل)، مجددا (دعم الحكومة حرية الإعلام والتكفّل بها لجميع المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه، لا بدّ من تنظيم عمل الإعلام وضبطه على وفق القانون والدستور)، واوعز السوداني لهيئة الإعلام والاتصالات بـ (ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات، والاستجابة لها من خلال الحلول السريعة للمشاكل، ومنع تكرارها).