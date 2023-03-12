رجل أعمال يتبنّى مبادرة تنموية لإنشاء مدن صناعية تستقطب العاطلين

السوداني يدشّن مشاريع صحية ويطلق من البصرة حزمة لمواجهة التصحّر

بغداد – قصي منذر

البصرة – الزمان

اطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، حزمة مشاريع جديدة لمواجهة التغيرات المناخية التي القت بظلالها على العراق عبر زراعة اكثر من خمسة ملايين شجرة ونخلة. وقال السوداني خلال مؤتمر العراق للمناخ المنعقد في محافظة البصرة بحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة إن (التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي)، واشار الى ان (أكثر من سبعة ملايين مواطن عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد)، واشار الى ان (الحكومة تعلن من البصرة اطلاق مبادرة تتضمّن زراعة خمسة ملايين شجرة ونخلة في عموم المحافظات ، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق).بدورها ،أكدت ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية. وقالت خلال المؤتمر ان (الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة ،وهو شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق)، واضافت (علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده)، مؤكدة (حاجة العراق إلى الدعم سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها). تفاصيل ص 2.

كما افتتح السوداني خلال زيارته المحافظة سايلو أم قصر بعد توقف دام لاكثر من 7 سنوات.واشار البيان الى انه (تمت إعادة صيانة سايلو أم قصر من قبل ملاكات وزارة التجارة وبالتنسيق مع ملاكات وزارة النقل وربطها مع خط السكك الحديد لغرض نقل الحنطة عبر القطار من الموانئ الجنوبية إلى المحافظات التي تتواجد فيها محطات سكك نقل القطارات وهي ذي قار والمثنى والديوانية وبابل وبغداد وصولاً إلى محافظة نينوى)، واكد السوداني ،قرب تنفيذ رؤية جديدة بتقديم الخدمة في قطّاع الصحة.وقال خلال افتتاح مستشفى السيّاب التعليمي يرافقه وزير الصحة صالح الحسناوي والمحافظ اسعد العيداني وعددا من النواب إن (إكمال المستشفيات جزء من أولويات الحكومة)، مبينا ان (القطاع الصحي يأتي في المقدمة من برنامج عملها)، وتابع (شكّلنا ورشة عمل منذ شهرين بصلاحيات واسعة، وأثمرت جهودها عن إنهاء التكلؤ في المشروع وإنجاز المستشفى، حيث وضعنا خطة لإنجاز المشاريع المتلكئة، والان نفتتح واحداً من أهم المستشفيات المتلكئة منذ العام 2009)، واضاف ان (الحكومة تعمل من أجل إنهاء ظاهرة اضطرار المواطن للسفر إلى خارج العراق من أجل العلاج، وتوفيره بدلاً من ذلك داخل البلد)، ويضم المستشفى مراكز لقسطرة القلب وعلاج الحروق والعلاج الطبيعي. وقال بيان لوزارة الصحة تلقته (الزمان) امس ان (افتتاح المستشفى يأتي ضمن توجيهات السوداني، التي أكد فيها على إكمال المشاريع المتلكئة، كون المستشفى قد وُضع له الحجر الأساس منذ سنة 2009? وتأخر إنجازه بسبب عقبات مالية وفنية). الى ذلك ، اعرب رجل اعمال عن تبنيه رؤية اقتصادية شاملة لانشاء مدن صناعية تسهم باستقطاب الايدي العاملة. وقال رجل الاعمال عبد الكريم صحبت قاسم في بيان تابعته (الزمان) امس ان (المبادرة تنجسم مع توجهات البرنامج الذي طرحته حكومة السوداني لاستقطاب العاطلين في قطاعات انتاجية واعدة،حيث اخذنا على عاتقنا اطلاق مبادرة شاملة لانشاء مناطق صناعية تستقطب الباحثين عن فرصة)، وتابع ان (المبادرة ستنقل اقتصاد العراق الى الافضل ،كونها وضعت على اسس موضوعية ستساعد الحكومة على توجيه الخريجين للعمل بهذه القطاع الحيوي دون اثقال ميزانية الدولة بمزيد من الموظفين العاطلين)، وأبدى قاسم (استعداده لعرض تفاصيل المبادرة على الحكومة لمناقشتها والمضي بتنفيذها).