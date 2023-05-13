السوداني يدشّن مستشفى الحدباء ويتفقّد تأهيل جامعي النبي يونس والنوري:

نرفض مبدأ الغلبة ورضا المواطنين مقياس تميّز الأداء الخدمي

الموصل – الزمان

بغداد – قصي منذر

دشن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، مستشفى الحدباء التخصّصي لأمراض الدم وزراعة النخاع في مدينة الموصل بمحافظة نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني افتتح بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي ،مستشفى الحدباء التخصّصي، وتجوّل في ردهات المستشفى واطّلع على أهم مرافقه والخدمات التي يقدمها للمواطنين)، واكد السوداني ان (الحكومة وضعت القطاع الصحّي على رأس أولوياتها، وأنها ستمضي بخططها لإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وإعادة تأهيل وصيانة المُشيّد منها). كما وضع السوداني ،الحجر الأساس لمشروعي إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد داعش ومستشفى ابن سينا بسعة 600 سرير. وشدّد على أنّ رضا المواطنين هو المقياس لتميّز الأداء. وذكر البيان ان (السوداني ترأس اجتماعاً موسعاً يضم رؤساء ومديري الدوائر الخدمية والحكومية في نينوى ،واكد ان هذه الزيارات تأتي للوقوف ميدانياً على أهمّ المشكلات والعمل على حلّها واستمرار المتابعة بعد ذلك)، ولفت الى ان (رؤية الحكومة لواجبات المحافظة بأنها أداة أساسية مثلُها مثل الوزارات، وأن نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول ووضع الإجراءات التي تصبّ في الصالح العام). وأجرى رئيس الوزراء ، زيارة إلى كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في ناحية برطلة بقضاء الحمدانية. واشار البيان ان (السوداني التقى في المركز الثقافي للكنيسة، بعددٍ من وجهاء الناحية بحضور رئيس أساقفة دير مار متي وسهل نينوى للسريان الأرثوذكس المطران موسى الشماني، وكاهن كنيسة برطلة الأب يعقوب سعدي، وعدد من رجال الدين المسيحيين)، وجدد حرصه على (زيارة سهل نينوى، واللقاء بمكوناتها)، واشار الى ان (البرنامج الحكومي تضمن تنفيذ مشاريعَ وبرامجَ خدمية وخططٍ اقتصادية، للنهوض بواقع مناطق سهل نينوى، بما يعزز أمن المواطنين ويؤكد مبدأ التعايش السلمي في عموم محافظة نينوى)، مشددا على (أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة، التي تحرص الحكومة على اعتماده هويةً ونقطةَ شروع نحو المزيد من العمل المتكامل، الذي يصبّ في خدمة المواطنين، الذين صبروا وواجب إنصافهم وتلبية متطلباتهم). ورفض السوداني (مبدأ الغلبة الذي يشتت الجهد الوطني ويعطل أهداف الحكومة في التنمية المجتمعية والاقتصادية). وجدد رئيس الحكومة ،التزام الحكومة برعاية المكون الإيزيدي وكل المكونات الأخرى.واوضح البيان ان (السوداني استقبل في مقرّ إقامته بمدينة الموصل، أمير الإيزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى حازم تحسين بيك، وفضيلة بابا شيخ الديانة الإيزيدية الشيخ علي إلياس حجي والوفد المرافق لهما، وعبر عن الاعتزاز الكبير بأبناء الديانة الإيزيدية، ضمن أطياف مجتمعنا وتنوّعه الخلاق)، مشيراً إلى (المواقف الوطنية المتكاتفة التي وقفها الإيزيديون العراقيون في مواجهتهم للإرهاب، وتصدّيهم لكل المخططات التي حاولت قلع جذورهم الرافدينية العميقة، وتمسكهم ببلدهم العراق)، ولفت الى (قرار مجلس الوزراء بتمليك العقارات والأراضي السكنية للمواطنين الإيزيديين التي عطل النظام السابق تمليكها بسبب سياساته التمييزية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ قانون الناجيات من الإيزيديات والمكونات الأخرى). وأصدر السوداني، توجيهاً بشأن إعمار جامعي النبي يونس والنوري الكبير. واطلع رئيس الوزراء على (سير جهود إعمار المسجدين اللذين تعرّضا إلى خراب وتدمير همجيين، وتابعَ مراحل الترميم وصيانة الأجزاء التاريخية من الموقعين، والجهود المبذولة من أجل استرداد القيمة المعمارية والتراثية لهما). الى ذلك ،أكد قائممقام قضاء الموصل أمين إبراهيم، أن الحكومة وعدت بمتابعة مشاريع نينوى التنموية والوزارية شخصياً ومعالجة المتلكئ منها. وقال في تصريح امس إن (زيارة السوداني إلى المدينة حملت مدلولات عميقة أكدت اهتمام الحكومة بمحافظة نينوى وأهاليها ،والجميع يستبشر خيرا بما صدر فيها من توجيهات).