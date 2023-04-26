السوداني يدشّن طريقاً في الكوت

الكوت – الزمان

أفتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الجزء الاول من الطريق الحولي لمدينة الكوت بمحافظة واسط. وسلم السوداني على هامش انطلاق الموسم التسويقي لمحصولي الحنطة والشعير في المحافظة امس (صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير ، ودعا لعدم بيع المحصول للمكاتب والتجار لأن تخصيصاتهم موجودة)، وشدد السوداني على (أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتوفير المياه)، مؤكداً أن (هناك توجيهاً سابقاً للمحافظين بحصر احتياجات محافظاتهم من المرشّات، وأعداد الفلاحين المستعدين لاستخدامها)، واشار الى ان (الخطة الزراعية المقبلة ستشمل فقط أراضي الفلاحين الذين يستخدمون المرشّات الحديثة)، مبينا أن (القروض والتسهيلات المرصودة، بدون فوائد، ستيسّر عمل الفلاحين)، ووجّه السوداني (باتخاذ الإجراءات لتذليل هذه العقبة، وأنْ يُوفّر الوقود اعتماداً على الخطة الزراعية المعتمدة في مديرية زراعة واسط، وكذلك استمع لمشكلة توفير مياه الشرب للمناطق النائية، وأهمية بذل الجهود في توفيرها ).