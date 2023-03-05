سيدات الأرض يحظين بتكريم الحكومة لدورهن الريادي في المجتمع

السوداني يحتفي بقصّص نجاح أبطالها عراقيون خلال يوم الوظيفة

بغداد – ابتهال العربي

احتفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، بجمع من الموظفين المتميزين الذين ضربوا امثالا في النزاهة والصبر والالتزام تجاه الدولة. فيما حظيت سيدات الارض بتكريم الحكومة. وقال السوداني خلال فعاليات الموسم الخامس لمهرجان يوم الوظيفة الذي أقامته محافظة بغداد بالتعاون مع جامعتي بغداد والمستنصرية ان (نحتفي بهذا الجمع المميز من الموظفين الذين يمثلون نماذج يُحتذى بها في الإيثار والإخلاص والنزاهة، فكل واحد منهم يحمل قصة عظيمة تستحقّ التقدير، منها قصة سائق الشاحنة الذي اغتال الإرهاب ابنه، وكان يقود شاحنةً محملةً ببضاعة تعود إلى الدولة، فرفض تشييعه إلى أن تُسلَّم البضاعة إلى مكانها، فضرب مثالاً في النزاهة والصبر والالتزام)، واضاف ان (حكاية مدير المركز الامتحاني الذي استيقظ صباحاً على صراخ في بيته بسبب وفاة ابنه، وبدلاً من تشييعه، ذهب إلى المركز الامتحاني وفتح المدرسة للطلبة لتأدية امتحاناتهم، فكان مصداقاً للصبرِ الجميل والحرص على مستقبل الطلبة، وكذلك ملحمة الفريق الطبي في مستشفى الواسطي الذي عمل يوماً كاملاً، بنهاره وليله، لزراعة ذراع لطفل عراقي كانت مفصولةً عن جسده)، واشار الى ان (قصةُ عراقية تعمل في شركة كيماديا استطاعت بنزاهتها وحرصها وإخلاصها أن تستعيد 50 مليون دولار، كانت يمكن أن تذهب لجيوب الفاسدين، بعد أن خفضت أحد عقود اللقاحات من 80 مليون دولار إلى 30 مليون دولار).

طاقة سلبية

وتابع ان ( الموظف الناجح أينما كان، وفي أيِّ موقع من مواقع الخدمة، هو العنصر الأهم في تقدم البلد وازدهارِه، أما الموظف المتردد والكسول الذي يبثُ الطاقة السلبية، أو الذي يسلك مسالك على الرشوة والفساد وتعطيل مصالح الناس سيكونُ عبئاً على الناجحين، ومصدر تشويه لجهود الموظفين المخلصين)، وشدد السوداني أن (الجميع سيخضع للتقييم بدءاً من أبسط موظف وصولاً إلى أعلى مستوى بما فيهم رئيس مجلس الوزراء). كما افصح السوداني، عن استمرار حكومته في الدفاع عن المرأة ضد كل انواع العنف، ودعم التشريعات القانونية و البرامج العامة التي تدافع عنها وتحميها من اي تهديد. وقال خلال مهرجان سـيدات الأرض، بحضور وزيرة المالية طيف سامي وعدد من السفيرات والبرلمانيات ان (المرأة تشّكل جزءاً مهماً في المجتمع الوزاري والسياسي والمركزي)، واضاف ان (تمكين المرأة يحتاج الى جهد اضافي لكي تنطلق بدورها الريادي الذي يليق بها، في جميع جوانب العمل والحياة)، واكد ان (الحكومة دعمت حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بوصفها ستراتيجية تقوم على منهج يرسم المبادئ والتشريعات الخاصة بحماية المرأة ورعايتها، وتمارس دورها في الإسهام بالتنمية المستدامة).

مشكلات جديدة

في غضون ذلك، تبنّى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اجراء التعديلات الضرورية على قانون نقابة الصحفيين لإنصاف الصحفيين الذين يعانون من مشكلات جدية مع النقابة واصحاب المؤسسات الاعلامية. وذكر المالكي خلال لقائه مع رئيس منظمة صحفيات بلا حدود ونخبة من الصحفيات العراقيات في المنظمة ان (دولة القانون ستعمل بجد مع المنظمة لانجاز التعديلات اللازمة، وتقديمها للبرلمان عن طريق الحكومة او رئاسة الجمهورية).