السوداني يتعهد من القاهرة فتح صفحة الاستثمار المشترك للقطاع الخاص بين البلدين

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

حضر‭ ‬خلالها‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬المصرى‭ ‬العراقى،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بمقر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحضر‭ ‬أيضا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭.‬

‮ ‬وألقى‭ ‬السودانى،‭ ‬كلمة‭ ‬استهلها‭ ‬بالترحيب‭ ‬برئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬والوزراء‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬البلدين،‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

‮ ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقى‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬الحالية‭ ‬لمصر،‭ ‬ممن‭ ‬أثبتوا‭ ‬قدرة‭ ‬وشجاعة‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬الصعاب‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬إعمار‭ ‬العراق،‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية،‭ ‬وبناء‭ ‬المدن‭ ‬السكنية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭. ‬وقال‭ ‬السوداني‭: ‬طيلة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المصرية‭ ‬العراقية‭ ‬اليوم،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬هامشها‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬ومحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك،‭ ‬مضيفا‭ ‬أننا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬يستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بمهام‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصا‭ ‬مواتية‭ ‬لإقامة‭ ‬شراكة‭ ‬متميزة‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬كما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬خلال‭ ‬كلمته،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬متوافرة‭ ‬لدى‭ ‬البلدين،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستقرار‭ ‬والقوانين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دعما‭ ‬حكوميا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬هو‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الذي‭ ‬روعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مشاركة‭ ‬واضحة‭ ‬وقوية‭ ‬به،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬اتجاه‭ ‬قوي‭ ‬لتعظيم‭ ‬دور‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭. ‬‮ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬حديثه،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬السنوات،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬إمكانات‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬لدعم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬شهد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬أكبر‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيعه‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬وإنشاء‭ ‬المصانع،‭ ‬والشركات‭ ‬داخل‭ ‬العراق،‭ ‬ولذا‭ ‬فالحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تعهدت‭ ‬بإعطاء‭ ‬ضمانات‭ ‬سيادية،‭ ‬وهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭. ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬إقامة‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬كأولوية‭ ‬أساسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالنظر‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬اتاحة‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬وكذا‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬أيضا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصانع‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ستوفر‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإقامة‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬السكنية،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تصل‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬مدينة‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬وحدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشروعات‭ ‬تنموية‭ ‬وخدمية‭ ‬أخرى‭.‬

كما‭ ‬سرد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وقال‭: ‬نمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬اصلاح‭ ‬اقتصادي‭ ‬لبلد‭ ‬يمتلك‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستثمر‭ ‬منذ‭ ‬فترات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التيسيرات‭ ‬والمحفزات‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وإقامة‭ ‬المشروعات‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لزيادة‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬العراقية‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬ابي‭ ‬الغيط‭ ‬تناول‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬ودور‭ ‬العراق‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬بهذا‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬والمركزي‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬والتهدئة‭ ‬وتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬واَضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬أجرى‭ ‬السوداني‭ ‬جولة‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬الجامعة،‭ ‬واطّلع‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الترميم‭ ‬الجارية‭ ‬للجناح‭ ‬العراقي،‭ ‬التي‭ ‬تتمّ‭ ‬بمنحة‭ ‬مالية‭ ‬قدمها‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬