وزير الدفاع يأمر قادة الجيش بالمعايشة من مستوى أدنى لمدة شهر_

السوداني يتبادل التهاني مع إبن سلمان ورئيسي ويؤكد عمق العلاقات المشتركة

بغداد- الزمان

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد عمق العلاقات التاريخية والمشتركة مع السعودية وإيران.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني تبادل، التهاني، كلًّا على حدة، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان .

عمق العلاقة

، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر)،وأضاف أنه (جرى تأكيد عمق العلاقات التاريخية مع البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل،بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها)،وأعرب السوداني عن تمنياته (باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة). ورأى السوداني، ان إصلاح الاقتصاد سيكون منطلقاً لتنفيذ خطط الحكومة.واشار البيان الى ان (رئيس الوزراء ، استقبل مجموعة من النساء والمسنّين والشباب، فضلاً عن عدد من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وذلك بمناسبة العيد ، حيث هنّأ الحضور، سائلاً الله تعالى أن يعيده على جميع الشعب بالخير والسلامة، والمزيد من العمل من أجل النهوض بواقع البلد وازدهاره)،وأكّد (حرص الحكومة على دعم الشباب وشرائح المجتمع الأخرى وتحقيق تطلّعاتهم في عراق مستقرٍّ ومزدهر)، ولفت إلى (مضيّ الحكومة بتنفيذ أولويات برنامجها الحكومي، في توفير الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة الفقر، فضلاً عن الإصلاح الاقتصادي الذي سيكون أساساً لإصلاحاتٍ شاملة، ومنطلقاً حقيقياً لتنفيذ خطط الحكومة التنموية، التي تصبّ جميعاً في خدمة المواطن). كما أصدر رئيس الوزراء ، مجموعة من التوصيات خلال لقائه كبار القادة العسكريين والأمنيين.وقال مصدر إن (السوداني اوصى مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية بمجموعة من التوصيات منها تطبيق القانون وإنفاذه، وتأكيد ألّا أحد فوق القانون والدولة، وبذل الجهود من أجل تحقيق أمن العراق وسلامته، والالتزام بالمهنية العالية والانضباط في أداء الواجبات المنوطة بالقوات الأمنية)،وشدد السوداني على (ضرورة التواصل الميداني مع المنتسبين كافة، ورعايتهم والاطلاع على احتياجاتهم، بما يعزّز من معنوياتهم ويوفر لهم أجواءً إيجابية تدفعهم للمزيد من العطاء، والحيلولة دون حدوث أي خرق أمني يعكّر صفو الأمن، ويقلل من قيمة الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا الأمنية، ومراعاة حقوق الإنسان والمدنيين في أثناء تنفيذ المهام الأمنية). من جانبه ،اوعز وزير الدفاع ثابت العباسي، لجميع قادة الجيش بالمعايشة بمستوى أدنى لمدة شهر.

مستوى ادنى

وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (العباسي اصدر أمراً لجميع قادة الجيش بالمعايشة بمستوى أدنى لمدة شهر، ابتداءً من معاوني رئيس أركان الجيش وصولاً إلى آمري الأفواج)، واشار الى انه (يتم خلال المعايشة رفع التقارير لمراجعهم من أجل متابعة كل ما من شأنه تلبية متطلبات الجيش والوقوف على كل السلبيات التي لاحظها الوزير خلال زياراته المفاجئة للوحدات العسكرية، ومعالجتها وبيان أسبابها ومعاقبة المقصرين ومكافأة الكفوئين). وكان العباسي قد وجه بإقالة آمر موقع التاجي من منصبه ومدير استخبارات الموقع وإحالتهما الى التحقيق.

واضاف البيان (لقد قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نكون سنداً وعوناً لجميع المقاتلين ضباطاً ومراتب الذين يحملون النزاهة والإخلاص أمانة في اعناقهم، وأن نكون نداً لكل فاسد مهما كان منصبه او رتبته في مفاصل الجيش)، واشار الى (وضع منهاج رصين لتحقيق الأهداف المرسومة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، من بينها ان ندقق ونتابع تفاصيل حياة المنتسبين، ولن نكل في مواصلة الجولات التفتيشية بمركبات مدنية من أقصى العراق الى أقصاه، وعندما زرنا موقع التاجي وجدنا تقصيراً واضحاً فيه)، واضاف (وعليه وجهنا بإقالة آمر الموقع من منصبه ومدير استخبارات الموقع وإحالتهما الى التحقيق). على صعيد متصل ، أكد السوداني، أن الحكومة تقدر تضحيات الجرحى وحريصة على متابعة احتياجاتهم.وقال البيان إن (السوداني استقبل، مجموعة من الجرحى العسكريين ، وذلك بمناسبة العيد)، واشار الى ان (الحكومة تقدر تضحياتهم وحريصة على متابعة احتياجاتهم ومتطلبات عوائلهم). واستقبل السوداني ، عددا من رؤساء النقابات وشيوخ العشائر ومجموعة من المواطنين. واوضح البيان ان (السوداني قدم للوزراء والمحافظين والمستشارين وعددا من رؤساء النقابات وشيوخ العشائر ومجموعة كبيرة من المواطنين، التهاني بمناسبة العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على أبناء الشعب وعلى العراق وشعبه يرفل بالازدهار).