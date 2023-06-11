السوداني يبدأ اليوم زيارة إلى مصر

بغداد – ندى شوكت

يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، زيارة الى جمهورية مصر العربية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ان يحضر مراسم توقيع محضر اللجنة العراقية المصرية، الذي يشمل قطاعات عدة بينها الاعمار والتعليم والرياضة والاقتصاد. واكدت مصادر لـ(الزمان) ان (محضر اللجنة يتضمن توقيع اتفاقيات تعاون مهدت لها مباحثات وزارية سابقة). وعقد مجلس الوزراء، امس جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني. وقال بيان حكومي إن (مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني) دون مزيد من التفاصيل.