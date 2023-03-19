رئيسا البرلمان وتحالف الفتح يناقشان قوانين ورقة الاتفاق السياسي

السوداني يبحث مع أهالي الطارمية الأوضاع الأمنية ويوجه بتوفير الخدمات

بغداد – قصي منذر

حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اهالي الطارمية على التعاون لمواجهة التحديات الامنية بحزم لتمكين اجهزة الدولة من تقديم الخدمات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني استقبل وفداً يضم عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الطارمية ، بحضور عدد من القادة الأمنيين المعنيين،وجرى استعراض الأوضاع الأمنية والخدمية في القضاء، وأهم الأولويات التي تشكل محور اهتمام المواطنين فيه واحتياجاتهم).

وشدد السوداني على (أهمية التعاون البناء بين الأهالي والقوات الأمنية وما تبذله من جهود في سبيل تدعيم الأمن والاستقرار، وعدم السماح للعناصر المنحرفة والإرهابية بالتسلل وإذكاء الفتن)، مشيرا الى (ضرورة مواجهة التحديات الأمنية بحزم، من أجل تمكين أجهزة الدولة لتقديم الخدمات، ولا مجال للتسامح مع من يعكّر صفو الأمن واطمئنان الأهالي)، موجهاً (بوضع المعالجات والحلول لكل احتياجات القضاء الخدمية، وتلبية مطالب أهله وتسهيلها).

تحديات إجتماعية

كما التقى السوداني، وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء منطقة الفضيلية ببغداد. وذكر البيان انه (جرت خلال اللقاء، مناقشة الوضع الأمني في المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة، وأهمّ التحديات الاجتماعية والأمنية التي يواجهها الأهالي، بما فيها انتشار الجريمة والمخدرات، كما شهد اللقاء متابعة الظواهر السلبية في المنطقة ومنها الدكة العشائرية، وسبل تطويقها ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون)، ووجّه السوداني بـ(محاسبة من يحاول العبث بأمن المنطقة، واستقرارها، بقوة وحزم، من خلال فرض سلطة الدولة، والتأكيد على ألّا أحد يمكن أن يكون فوق القانون)، مشددا على (ضرورة الاهتمام بالواقع المعاشي للمنطقة، من خلال الارتقاء بالخدمات البلدية والصحية، وتحسين وضع شبكة الطاقة الكهربائية، وإنجاز مشروع تعبيد وتأهيل طريق الفضيلية)، ولفت الى ان (أولوية معالجة النقص في عدد المدارس، وتوفير المزيد من الأبنية المدرسية اللائقة، فضلاً عن إكمال مستشفى الفضيلية. والعمل على رفع مستوى الأداء الأمني في المنطقة).

مشهد سياسي

وبحث السوداني ،مع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة.واوضح البيان ان (الجانبين بحثا الاستحقاقات المقبلة وشكل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب)، وجدد الحكيم (دعمه للحكومة ولخطواتها في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات)، واتفق الجانبان على (أهمية إدامة الملف الخدمي والارتقاء بالخدمات في عموم البلاد”، والاهتمام بالمحافظات وعقد جلسات لمجلس الوزراء فيها والعمل على حل الإشكاليات وتقديم الخدمات)، ودعا الجانبان مجلس النواب إلى (الإسراع في قراءة مشروع قانون الموازنة لتتمكن الحكومة من تنفيذ فقراتها)، واشار الحكيم الى (أهمية الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في دعم مسار الحكومة)، داعياً إلى (إدامة الضربات الاستباقية في مكافحة الإرهاب وخلاياه النائمة). مؤكداً (ضرورة حسم الاشكاليات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومعالجتها وفق معادلة التنازل للعراق والمصلحة الوطنية العليا). الى ذلك ناقش رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتحالف الفتح هادي العامري الأوضاع السياسية في البلاد.وقال البيان ان (اللقاء بحث الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، فضلا عن مناقشة عدد من القوانين المهمة التي سيتم إقرارها، منها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقانون الموازنة العامة ، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري).