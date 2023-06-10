بغداد تبحث مع واشنطن مستحقّات إيران المالية

السوداني ونظيره المصري يتفقّان على التعاون وإستقدام الشركات الرصينة لإعمار العراق

القاهرة – مصطفى عمار

بغداد – ندى شوكت

يوقع رئيس وزراء العراق ومصر يوم الثلاثاء المقبل المحضر المشترك للجنة العراقية المصرية ، وتتضمن عشر مذكرات تفاهم تشمل مختلف القطاعات ، فيما اجرى وزير الخارجية فؤاد حسين في الرياض حواراً وصف بالهادف مع نظيره الامريكي لبحث مستحقات ايران المالية بذمة العراق. وكانت اللجنة العراقية – المصرية، قد بدأت أعمالها أمس السبت، بمشاركة العديد من الوزارات وسيتم انعقاد اجتماع الخبراء برئاسة وكيل وزارة التجارة ستار الجابري عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وتستمر لمدة يومين وستجتمع اللجنة التحضيرية غداً الاثنين، برئاسة وزير التجارة عن الجانب العراقي، ووزير التعاون الدولي عن الجانب المصري، فيما سيوقع رئيسا وزراء البلدين يوم الثلاثاء المقبل، على المحضر المشترك ومذكرات التفاهم). وقال الجابري في تصريح إن (هناك عدداً كبيراً من اللجان الفنية والمختصة بين العراق ومصر، وسيتم دمج عدد من اللجان لكونها متقاربة في التخصص)، لافتاً إلى أن (هناك عدداً آخر من اللجان المختصة بالخبراء، إذا ما اكتملت ستضاف إلى اللجان الأصلية). وأضاف أن (10 مذكرات تفاهم مهيأة للتوقيع من قبل الجانبين تشمل مجالات الشباب والرياضة والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وأمانة بغداد). ولفت إلى أن (مسودة المحضر تضمنت الدعوة إلى الشركات المصرية الرصينة والمعتمدة للمشاركة في حملة الإعمار التي ستطلق على يد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني). وتابع أنه (من خلال الموازنة الحالية التي تعد موازنة الخدمات والأعمال لثلاث سنوات، ستكون هناك دعوة مفتوحة أما عن طريق الدعوات المباشرة أو من خلال المشاركة مع شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي في العراق). ونوه إلى أن (المحضر لا يضمن النفط مقابل الإعمار فقط، بل تضمن دعوات مباشرة للمشاركة مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص العراقي لإعمار البلد والمشاركة في مشاريع الإعمار والإسكان وتطوير الجسور والبنى التحتية، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة). وبين أن (جميع الشركات المصرية المؤشرة إيجابية، من الممكن أن تكون من الشركات المعتمدة ويمكن إشراكها في حملة الإعمار التي ستطلق في العراق)، وأكد أن (المحضر الخاص يبين ما تحقق ويتحقق وما ينعكس إيجابياً على مصلحة البلدين الشقيقين والعلاقة التاريخية وامتدادها والجدية من قبل الحكومة العراقية والنظام السياسي في التوجه للانفتاح على كل دول العالم بما فيها الدول العربية). الى ذلك اكدت وزارة الخارجية أن (الوزير فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران). وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان امس إن (حسين قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض،أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران). وأضاف أن (حسين اجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع نظيره العُماني للغرض نفسه).