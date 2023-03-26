السوداني وماكرون يستعرضان ملفات الشراكة بين البلدين

الإقليم يرى كسب العراق دعوى التحكيم ضد تركيا لن يؤثّر على العلاقة

بغداد – قصي منذر

رأت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان ،ان قرار هيئة التحكيم الفرنسي لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يؤثر على علاقتنا مع بغداد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حكومة الاقليم اجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة والنفط والغاز، وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات للإقليم)، مؤكدا ان (رئيس الحكومة مسرور البارزاني على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ،الذي اكد خلال زيارته الأخيرة إلى الاقليم أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور).

محكمة فرنسية

واشار البيان ان (قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع بغداد، وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة)، مجددا تأكيد (الموقف الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني من خلال التنسيق مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن). وكانت وزارة النفط، قد اعلنت أن العراق كسب دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا. ورحبت الوزارة في بيان امس (بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ، في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)، وأعرب البيان عن (تقدير الوزارة لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، ولاسيما ان القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن الوزارة من خلال شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي)، مشددا على (عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته). الى ذلك ، تلقّى السوداني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشهد الاتصال (التباحث بين الجانبين في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوســـــــــعتها لما فيه مصلحة البلدين)، واكد السوداني (مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تُسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعّال)، من جانبه ، أشاد ماكرون بـ(تنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعـــــــزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما).