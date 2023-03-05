السوداني والسيسي يبديان الإستعداد لإنضاج العمل الثنائي المشترك

بغداد والقاهرة تدشّنان إتفاقيات جديدة في أيار أو حزيران المقبلين

القاهرة – مصطفى عمارة

شدد رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني، والمصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لتحقيق شراكات واعدة تتحقق التكامل في مجالات عدة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السيسي استقبل في القاهرة ،السوداني والوفد المرافق له وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك)، واضاف ان (اللقاء شهد مناقشة تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين)، وأبدى السوداني (استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات)،

من جانبه، أعرب السيسي عن (رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات)، مؤكداً (اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة). كما اكد السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي ،الرغبة بتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة.وقال البيان ان (شياع السوداني ومدبولي ،ترأسا المباحثات الرسمية التي عُقدت بين وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للسوداني إلى العاصمة القاهرة، التي وصلها صباح امس الاحد)، وشدد السوداني على (العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات)،

معربا عن (سروره لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري)، واكد السوداني (رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ). من جانبه ،أكد مدبولي (أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم)، واشار الى (رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، في ما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة)، واعرب وفد العراق الذي يترأسه السوداني عن (الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر ، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران المقبلين). وجرت، في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية للسوداني، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستغرق ساعات عدة. وانفردت (الزمان) في وقت سابق ،بنشر اعلان موعد زيارة السوداني الى القاهرة. وقال مصدر لـ (الزمان) ان (زيارة السوداني الى القاهرة ،تبحث توطيد العلاقة واستكمال مباحثات التعاون ،فضلا عن ملفات التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة)، ان (الزيارة تأتي استكمالا للقاء السوداني والسيسي في قمة بغداد الثاني التي ضيفتها الاردن قبل اسابيع). وتفقد رئيس الوزراء قبل التوجه الى القاهرة، الأعمال في شارع أبي نواس ببغداد، فيما وجه بتحويل أراضي معسكر الرشيد إلى متنزهات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني، تفقد الأعمال الجارية في شارع أبي نواس، التي تُنفذ حاليا ضمن حملة بغداد أجمل،كما اطلع على سير الأعمال فيه، والتقى بالعاملين ومهندسي المشروع، الذي يتضمن تطوير الشارع وتأهيله وإكساءه، وتطوير الطريق المحاذي لنهر دجلة). كما اطلق ، مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل. وقال السوداني ان (مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، معنية بدعم فئات الطلبة والشباب وتمكينهم وتطوير طاقاتهم الإبداعية، من أجل نيل فرص لائقة في سوق العمل وخلق حركة اقتصادية فعّالة). وتتضمن المبادرة جميع محافظات العراق، وتستهدف المواطنين 16-50 سنة، من أجل احتضان الأفكار العلمية والعملية المنتجة وتطويرها ورعايتها.