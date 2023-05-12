رئيس الوزراء يوعز بتأهيل مطار الموصل وتحشية السد دون أي تلكؤ

السوداني: نينوى تمتلك مقوّمات النهضة وستكون محوراً لطريق التنمية

الموصل – هدير الجبوري

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ان محافظة نينوى تمتلك مقومات النهضة الاقتصادية وستكون محوراً لطريق التنمية الذي سيمرّ بها، بوصفه مشروعاً اقتصادياً عملاقًا يخدم العراق والمنطقة. واشار خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً في مقرّ العمليات المشتركة بالمحافظة ،يضمّ رئيس أركان الجيش وقائد عمليات نينوى ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة بحضور المحافظ نجم الجبوري الى (أهمية أمن نينوى بالنسبة للعراق)، واكد ان (المعارك التي جرت على أرضها ضدّ الإرهاب ،مثّلت محطّةً مشرقةً من تاريخ العراق)، مبينا ان (الاستحقاق القادم استحقاق اقتصادي خدمي، لذا يجب الحفاظ على الأمن المتحقق، مع معالجة بعض الظواهر، لتكون نقطة شروع ترسّخ الأمن على وفق ما وضعناه ضمن برنامجنا الحكومي)، ولفت الى ان (المحافظة تمتلك مقومات نهوض اقتصادي، وستكون محوراً أساسياً لطريق التنمية الذي سيمرّ من الموصل، بوصفه مشروعاً اقتصادياً عملاقًا يخدم العراق والمنطقة، ويعزز شراكاتنا مع دول العالم)، واوعز السوداني للقادة الأمنيين بـ (التواجد الميداني في مناطق العمليات، وحثّ منتسبيهم على الانضباط العالي والتعامل المهني، وبناء علاقة طيبة مع المواطنين)، مشدِّداً على (أهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الجانب الأمني، وضرورة تأمين الحدود بالكامل، والتصدي بحزم لعمليات التسلل ومحاولات استخدام الأراضي العراقية للقيام بعمليات خارجة عن القانون). ووجه السوداني ،بإعادة إعمار مطار المدينة الذي تعرّض للتخريب على أيدي داعش ، والوقوف على أهمّ العقبات والمشكلات التي تعترض العاملين، والجهات القائمة على المشروع. واوضح السوداني خلال الاطلاع على اعمال التأهيل أن (هذا المشروع الخدمي الستراتيجي له أهمية عالية، ليس لنينوى فحسب، وإنما لكلّ محافظات العراق، فضلاً عن أهميته في تنشيط حركة النقل والتجارة والاستثمار وارتباطه بمشاريع أخرى تخطط لها الحكومة في المحافظة)، داعيا الى (ضرورة أن تبذل الجهات المعنية كلّ جهودها لتسهيل إنجاز مراحل التأهيل، وضرورة الالتزام بالتوقيتات الموضوعة سلفاً لإتمام مراحله، من أجل التسريع في تشغيل المطار، ووضعه في خدمة باقي نشاطات إعمار البنى التحتية الأخرى ومواطني المحافظة والمسافرين، سواء كانوا من داخل العراق أو من خارجه). كما اجرى رئيس الوزراء ، زيارة ميدانية إلى سدّ الموصل.وترأس اجتماعاً فنياً في مقر إدارة سدّ الموصل، بحضور وزير الثقافة ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم ووكيلي وزارتي الموارد المائية والتخطيط ومدير المشروع وعددٍ من المهندسين الفنيين (تضمن تقديم عرض وإيجاز توضيحي عن وضع السدّ الحالي، والأعمال الجارية لتأمينه وإدامته التي تُنفذ من قبل ملاكات فنية عراقية متدربة)، واضاف البيان ان (السوداني اطّلع ميدانياً على أعمال الإدامة والتحشية المستمرة التي تجرى للسد، ووقف على أبرز المشاكل التي تواجه العاملين هناك، ووجّه بمتابعتها)، مشددا على (مواصلة أعمال تحشية جسد السدّ دون أيّ تلكؤ).