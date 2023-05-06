السوداني: ملف المياه في أولوياتنا

بغداد/الزمان: أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، عزم الحكومة على الذهاب إلى تحلية مياه البحر، فيما شدد على أن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه: نبارك انطلاق هذا المؤتمر المهم الذي يناقش موضوعاً بات حساساً ومهماً في كل دول العالم، إذ أضحت المياه عنصراً فاعلاً، ومع ازدياد مخاطر الأزمة كان العراق واحداً من البلدان التي تعرضت لها وخلفت آثاراً اقتصادي”.

وأضاف أن “الأزمة بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكن لم تتم مكاشفة المواطنين بسبب العداء في النظام البائد، وورثنا المشاكل المائية من النظام السابق، واستمر عدم الإدراك الإداري حتى وصلنا إلى هذه المرحلة”.

وقال أن “الحكومة وضعت الملف المائي من أولوياتها، واتخذت الكثير من السياسات، وكان لا بد من الوقوف على المشاكل مع دول المنبع، لذلك كانت لقاءاتنا مع الدول تؤكد على ضرورة إعطاء كامل الحصة المائية”.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية عبد عون ذياب، في المؤتمر ان رئيس الوزراء اعطى الاولوية لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال ذياب في كلمة له إن “المياه مورد من موارد الحياة المعرض الى المخاطر”، لافتا الى ان “حكومة السوداني قررت اعطاء الاولوية لمواجهة التغيرات المناخية وعقد مؤتمر المناخ في البصرة والذي انتج توصيات مهمة ويرعى حاليا مؤتمر المياه في بغداد”.

ولفت ذياب الى أن “المؤتمر اولى اهتماماً بموارد المياه والتغيرات المناخية ونستكمل للتركيز على شح المياه واهوار وادي الرافدين لتحقيق عدد من الاهداف وابرزها الحفاظ على التنوع الاحيائي وترشيد المياه وتفعيل التنسيق والتعاون الدولي”.