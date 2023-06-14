السوداني: لا يمكن الإستغناء عن الحشد أو التفريط به

بغداد – فائز جواد

استذكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس فتوى الجهاد الكفائي التي كانت سبباً في هزيمة عصابات داعش الارهابية، كما بارك للحشد الشعبي وقادتِه ومنتسبيه ذكرى تأسيس التشكيل، وأشاد ببطولاتهم وبسالتهم في القتال إلى جانب أبناء القوات الأمنية، وثمّن تضحياتهم، والتزام الحكومة بإنصاف عوائل شهداء الحشد والجرحى وكل شهداء قواتنا الأمنية وجرحاها. وقال في كلمة القاها في الحفل انه (لولا الفتوى العظيمة لكان العراق والمنطقة تحتَ حكم عصابات الإرهاب، التي استباحت المدن، وسبَتِ النساء، وقتلت الشيوخ والأطفال). واضاف ان (التحدياتِ الأمنية التي واجهها العراق سابقاً، أصبحت اليومَ من الماضي بفضل يقظة قواتنا الأمنية). واكد ان (دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصرْ على تحرير الأرض، بل ساند الجيشِ لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق. أصبح الحشد واحداً من بين أهمِّ التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولةُ والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية. ولا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني؛ فقد أصبح جزءاً أساسيا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي). مشدداً على القول ان (الحكومة ستدعم وتستمر في ترسيخ الاطمئنان الذي يشكل أرضية لتنفيذ الخطط الحكومية، في البناء والإعمار والخدمات. بات الحشد، بعد صدور قانونه، يمتلكُ كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضعُ لإشراف القائد العامّ للقواتِ المسلحة مثل بقية الأجهزة الأمنية).