وزير الطاقة الإيراني يستهل لقاءه بالمسؤولين ببحث تجهيز الغاز

السوداني: قطاع النفط يحتاج إلى معالجة مشاكل التصدير

بغداد – ابتهال العربي

استعرض وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مع وزير النفط الايراني جواد أوجي الذي وصل بغداد امس في زيارة رسمية يلتقي فيها المسؤولين العراقيين ، ملف تجهيز الغاز لمحطات الكهرباء في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث ملف تجهيز الغاز لصالح المنظومة الكهربائية في العراق). ومن المقرر ان يلتقي اوجي ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبد الغني ، لبحث زيادة مستوى التعاون في قطاع الطاقة.

واكد رئيس الوزراء في وقت سابق ، ان العراق بحاجة الى ثورة اصلاحية في قطاع النفط، وتذليل المعوقات التي تعترض انجاز مشاريع استثمار الغاز واستدامة الوضع الاقتصادي . وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي بوزارة النفط ان (الاجتماع شهد مناقشة جملة من الملفات النفطية المهمة، ولاسيما في قطاعات الاستخراج واستثمار الغاز المصاحب والحرّ والاستكشافات النفطية والبنى التحتية، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض مشاريعها)،

واستمع السوداني إلى (عرض مفصّل عن الخطط والفعاليات والمشاريع المنفذة ضمن البرنامج الحكومي، ودور الجهد الوطني في ذلك، قدمه الوكلاء والمديرون العامون، كما اطّلع على عدد من المشاريع المنفذة حديثاً، في قطاع استثمار الغاز المصاحب والحرّ والكميات الجديدة المستثمرة، ومنها حقل عكاز الغازي، الذي تم تشغيله مؤخراً)، مؤكدا ان (زيارته الثانية لوزارة النفط تهدف إلى تقديم الدعم لهذا القطاع المهم في استدامة الوضع الاقتصادي)،

ولفت الى (حاجة البلد إلى ثورة إصلاحية في القطّاع النفطي، يمكن من خلالها تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات والاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز)، مشددا على (ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة التصدير، موجهاً الجهد الوطني بوضع الدراسات لمعالجة المشاكل الحالية)، ودعا السوداني الى (وضع توقيتات زمنية للملفات المتأخرة منذ زمن، التي جرى مناقشتها في هذا الاجتماع).

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق ،على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قِبل الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (المجلس وافق برئاسة السوداني، على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قِبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، درجة وزير، بحسب كتاب هيئة المستشارين، انسجاماً مع المنهاج الوزاري المتعلق بإصلاح الاداري في مؤسسات الدولة)،

مضيفاً ان (المجلس استعرض شروط الترشيح التي تضمنت ان يكون عمر المرشّح لمنصب المدير العام لايتجاوز 55 سنة، وحاصلاً على شهادة جامعة اولية وتخصص ملائم للمنصب، ومراعاة الشروط التي تتطلبها القوانين لبعض المناصب والتشكيلات مثل الخدمة الجامعية والقضائية والخارجية)، واوضح البيان ان (المجلس وافق على زيادة رأسمال مصرف الرافدين بمبلغ 212 مليار دينار)،

واستطرد بالقول ان (المجلس اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسديد حصّة العراق في البنك الدولي، عبر تولّي وزارة المالية تسديد مبلغ 26 مليار دينار و اكثر من 898 مليوناً بعد إقرار قانون موازنة العام الجاري)، ولفت الى (الجلسة شهدت تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، بين العراق ونيجيريا).