ورشة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي

السوداني: توفير الأرض والتمويل المناسب والبنى التحتية ركيزة لحل أزمة السكن

بغداد – الزمان

اكد النائب محمد شياع السوداني ان معالجة ازمة السكن تتطلب حل العديد من المشاكل واهمها توفير الارض، والتمويل المناسب، وانشاء البنى التحتية) فضلا على معالجة العشوائيات وكيفية اجراء الصيانة للمجمعات السكنية او الدور المشيدة، مشيرا _ خلال مشاركته بالورشة التي اقامتها لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية الاحد برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية ووفد اممي _ الى أن المشاركة الواسعة للجهات المحلية والدولية في حل ازمة السكن بالعراق انما تمثل جهدا جادا من مجلس النواب واللجنة لتحديد اسباب الازمة والتوصل الى حلول ناجعة حقيقية وعملية قبيل اي تشريع مُلزِم للحكومة بشأن هذا الموضوع).

طرح رؤى

وقد ذكر السوداني ان (الورشة شهدت طرح العديد من الرؤى من الجهات المشاركة التي تناولت اسباب تلكؤ معالجة ازمة السكن وشخصتها ، موضحا ان التقاطع في عمل مؤسسات الدولة كان ابرز عامل في التأخير على الرغم من وجود سياسة وطنية للإسكان منذ عام 2010 وتم تحديثها عام 2016 فضلا على اعتماد الحكومة هذه السياسة مؤخرا والتي تمتد من عام 2018 إلى عام 2022 والتي وافق عليها المجلس الاعلى للإسكان). واضاف السوداني ان (اطرافا عديدة محلية ودولية من الخبراء المختصين قد أسهموا في وضع سياسة الاسكان في العراق واشروا نقاط الخلل بعد دراسة واقعية للحال ، منوها بأن مجلس النواب عمد الى اقامة هذه الورشة من اجل الاستماع الى وجهات نظر الاطراف المعنية والخروج بتوصيات ستعمل اللجنة على مناقشتها على مدى ثلاثة ايام في الجلسات العامة للبرلمان من اجل الخروج بقرار مُلزِم للحكومة يتجاوز الاشكاليات السابقة التي جعلت ملف معالجة السكن والعشوائيات يراوح من دون تقدم على الرغم من اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات والخطوات).

وشدد السوداني على (ضرورة معالجة عائدية الاراضي التي ستوزع لاحقا وكذلك وضع خطة لتيسير التمويل والقروض السهلة الاسترداد لما يعانيه المواطن من تسديد قروض صندوق الاسكان والعقاري بسبب الوضع المعيشي غير المستقر فضلا على تحديد اولوية الفئات المشمولة وتحديدا الفقراء من اجل البدء بالقضاء على العشوائيات وايقاف تجريف البساتين والاستفادة من تحديث التخطيط الاساسي للمدن من خلال رصد الأموال المخصصة للتملك والتي تمثل العائق الاول في استغلال هذه الأراضي).

وكان مجلس النواب قد نظم ورشة اقامتها لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي بمشاركة وزارات واطراف استثمارية تنفذ حاليا العديد من مشاريع الاسكان ووفد من برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الهبتات إذ ترأس الورشة رئيس اللجنة محمد علي زيني بحضور اعضاء اللجنة فضلا على أعضاء من البرلمان .