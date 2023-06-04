رشيد يتلقى دعوة لزيارة فلسطين

السوداني: أمن العراق مرتبط بإستقرار سوريا

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمس الاحد، العلاقات بين العراق وسوريا، فيما تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعوة رسمية لزيارة دمشق خلال استقباله للمقداد، وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان رشيد (استقبل في قصر بغداد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين)، مشيراً الى ان (المقداد نقل إلى رشيد تحيات وتقدير رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد وتمنياته للشعب العراقي بدوام التطور والازدهار، فيما حمّل رشيد، المقداد تحياته وتقديره إلى الرئيس الأسد وتمنياته للشعب السوري بمزيد من الرخاء والاستقرار). ونقل البيان عن رشيد قوله أن (العراق كان يؤكد أهمية عودة مقعد سورية في الجامعة العربية إدراكا منه لأهمية ذلك على صعيد المنطقة ككل، كما بذل أقصى جهوده من أجل تحقيق مشاركتها في القمة العربية الأخيرة). من جانبه، ثمّن المقداد (مواقف العراق المشرّفة إزاء سوريا، ودوره الدبلوماسي اللافت من أجل إعادة مقعدها إلى الجامعة العربية)، مؤكداً (تطلّع سورية لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري)، مشيدا بـ (دور الرئيس الراحل مام جلال طالباني في تعزيز الأواصر بين الشعبين العراقي والسوري). الى ذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وبحسب بيان تلقته (الزمان) فقد (نقل الوزير السوري إلى السوداني تحيات الرئيس السوري، كما نقل دعوته للسوداني لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة). بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء (أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا، كما أكد الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته). من جانبه أعرب المقداد عن (دعم بلاده لخطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة)، مؤكداً (الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين). وأستكمل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، امس الاحد، مع المقداد النقاشات التي اجراها رئيس المجلس خلال زيارته الاخيرة إلى سوريا. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (زيدان استقبل المقداد والوفد المرافق له، وبحث معه استكمال النقاشات التي اجراها رئيس المجلس خلال زيارته الاخيرة إلى سوريا). وبحسب البيان فقد (أكد الجانبان عمق العلاقات الاخوية بين البلدين واهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات). من جهة اخرى تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أمس دعوة رسمية لزيارة فلسطين خلال استقباله السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس أن (رشيد استقبل في قصر بغداد السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل، حيث (نقل السفير في مُستهل اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس رشيد، الذي حمّل بدوره السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني). وبحسب البيان فقد (تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، حيث أكد رئيس الجمهورية أن العراق يولي اهتماما بالقضية الفلسطينية ويدعمها في كافة المحافل الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة). من جانبه، قدّم عقل شكره لرئيس الجمهورية على (اهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني)، مؤكداً (حرص ورغبة بلاده حكومة وشعباً على توطيد علاقات التعاون والاخوية مع العراق وشعبه الشقيق). وجدد السفير الدعوة، لـ (رئيس الجمهورية لزيارة الأراضي الفلسطينية)، مؤكداً (أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية).