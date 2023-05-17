

السوداني‮ ‬يوجّه بملاحقة مثيري‮ ‬الشغب والهتافات المسيئة في‮ ‬الملاعب

بغداد‮- ‬الزمان

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،‮ ‬وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثيري‮ ‬الشغب ومطلقي‮ ‬الهتافات المسيئة داخل الملاعب الرياضية‮.‬

وشدد السوداني‮ ‬بحسب بيان على ان الاجراءات القانونية ستكون كفيلة بالحد من هذه الحالات الدخيلة على ملاعبنا والبعيدة كل البعد عن الاخلاق الحميدة التي‮ ‬يتمتع بها أبناء شعبنا.بدوره تعهد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،‮ ‬باتخاذ كل ما‮ ‬يلزم من اجل الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي‮ ‬بدأت تستشري‮ ‬مؤخرا في‮ ‬ملاعبنا،‮ ‬وفقاً‮ ‬للبيان.ومنذ سنوات عدة تشهد ملاعب كرة القدم العراقية أحداث شغب بين الحين والآخر بين الجماهير وبين الجماهير والحكام والكوادر التدريبية للفرق المتنافسة،‮ ‬إلى جانب هتافات مسيئة‮ ‬يتخللها كلمات بذيئة وخادشة للحياء‮.‬

قرعة بطولة

ومن جهة اخرى أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات التي‮ ‬أقيمت،‮ ‬عن وقوع منتخب العراق في‮ ‬المجموعةِ‮ ‬الثالثة التي‮ ‬تضم مصر وموريتانيا وفلسطين.وستقام البطولة في‮ ‬مدينة جدة في‮ ‬المملكة العربية السعودية.وضمت المجموعة الاولى منتخبات السعودية والجزائر وليبيا والسودان‮ ‬،‮ ‬اما المجموعة الثانية ضمت منتخبات المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان‮.‬