السوداني يوجّه بملاحقة مثيري الشغب والهتافات المسيئة في الملاعب
بغداد- الزمان
وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب الرياضية.
وشدد السوداني بحسب بيان على ان الاجراءات القانونية ستكون كفيلة بالحد من هذه الحالات الدخيلة على ملاعبنا والبعيدة كل البعد عن الاخلاق الحميدة التي يتمتع بها أبناء شعبنا.بدوره تعهد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باتخاذ كل ما يلزم من اجل الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تستشري مؤخرا في ملاعبنا، وفقاً للبيان.ومنذ سنوات عدة تشهد ملاعب كرة القدم العراقية أحداث شغب بين الحين والآخر بين الجماهير وبين الجماهير والحكام والكوادر التدريبية للفرق المتنافسة، إلى جانب هتافات مسيئة يتخللها كلمات بذيئة وخادشة للحياء.
قرعة بطولة
ومن جهة اخرى أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات التي أقيمت، عن وقوع منتخب العراق في المجموعةِ الثالثة التي تضم مصر وموريتانيا وفلسطين.وستقام البطولة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.وضمت المجموعة الاولى منتخبات السعودية والجزائر وليبيا والسودان ، اما المجموعة الثانية ضمت منتخبات المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان.