السوداني‭:‬سأطلب‭ ‬إعفاء‭ ‬المحافظين‭ ‬المقصرين‭ ‬والتعديل‭ ‬الوزاري‭ ‬سيأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب

بارزاني‭ ‬يدعو‭ ‬وزراء‭ ‬الحزب‭ ‬المنافس‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬

أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تعديل‭ ‬وزاري،‭ ‬و‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وقال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬أوليت‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لعمل‭ ‬المحافظين‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأولي‭ ‬لتسنمي‭ ‬المنصب،‭ ‬ونعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬المحافظين‭ ‬بعد‭ ‬توقفها‭ ‬سابقاً‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬وهم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الوزاري‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأضاف،‭ ‬‮«‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأ‭ ‬استراتيجياً‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬الوزراء‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬المحافظين‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رقابية‭ ‬سنقيم‭ ‬عمل‭ ‬المحافظين‭ ‬والمقصر‭ ‬سنطلب‭ ‬إعفائه‭ ‬بتصويت‭ ‬نيابي‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬‮«‬نتحدث‭ ‬مع‭ ‬الوزراء‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭ ‬بشأن‭ ‬تقييم‭ ‬عملهم‭ ‬والتقييم‭ ‬مني‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وبين،‭ ‬‮«‬الدستور‭ ‬يمنح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صلاحية‭ ‬إعفاء‭ ‬الوزير‭ ‬المقصر‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬تعديل‭ ‬وزاري‭ ‬وسنختار‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬‮ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬استعادة‭ ‬400‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬سرقة‭ ‬القرن‮»‬‭.‬

جدد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬الدعوة،‭ ‬لوزراء‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬العودة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإقليم‭ ‬بعد‭ ‬مقاطعة‭ ‬طويلة‭..‬‮ ‬

وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإقليم‭ ‬اليوم،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬طلبنا‭ ‬مراراً‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وفريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والآن‭ ‬نطلب‭ ‬منهم‭ ‬العودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬والقيام‭ ‬بواجباتهم‭ ‬القانونية‭ ‬والإدارية‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تناقش‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‮»‬‭.‬‮ ‬وشدد‭ ‬بارزاني‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬عودة‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتحملوا‭ ‬المسؤولية‭ ‬ويقوموا‭ ‬بواجباتهم‭ ‬وألا‭ ‬يدفعوا‭ ‬للمواطنين‭ ‬ثمن‭ ‬عدم‭ ‬العمل‮»‬‭.‬‮ ‬

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