السوداني‭:‬سأطلب‭ ‬إعفاء‭ ‬المحافظين‭ ‬المقصرين‭ ‬والتعديل‭ ‬الوزاري‭ ‬سيأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب

بارزاني يدعو وزراء الحزب المنافس للعودة إلى حكومة الإقليم
أربيل – الزمان
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، تصميمه على إجراء تعديل وزاري، و أشار إلى أنه سيتم اختيار «الوقت المناسب».
وقال السوداني في تصريحات متلفزة «أوليت أهمية كبيرة لعمل المحافظين منذ اليوم الأولي لتسنمي المنصب، ونعقد اجتماعات مستمرة مع المحافظين بعد توقفها سابقاً لمدة سنتين وهم جزء من البرنامج الوزاري».
وأضاف، «الحكومات السابقة ارتكبت خطأ استراتيجياً بالعمل مع الوزراء بمعزل عن المحافظين».
ولفت إلى أنه «نحن ومؤسسات رقابية سنقيم عمل المحافظين والمقصر سنطلب إعفائه بتصويت نيابي»، مبيناً «نتحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مني».
وبين، «الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر»، مؤكداً على «إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب». ولفت إلى أنه «تمت استعادة 400 مليار دينار من مبالغ سرقة القرن».
جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الدعوة، لوزراء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، العودة لاجتماعات مجلس وزراء الإقليم بعد مقاطعة طويلة..
وقال بارزاني في بيان في أعقاب اجتماع مجلس وزراء الإقليم اليوم، «لقد طلبنا مراراً من نائب رئيس الوزراء وفريق الاتحاد الوطني الكردستاني العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء والآن نطلب منهم العودة مرة أخرى والقيام بواجباتهم القانونية والإدارية لخدمة المواطنين. يجب أن تناقش في اجتماعات مجلس الوزراء كل ما يخدم المصلحة العامة». وشدد بارزاني على أننا «نريد عودة فريق الاتحاد الوطني الكردستاني ونتمنى أن يتحملوا المسؤولية ويقوموا بواجباتهم وألا يدفعوا للمواطنين ثمن عدم العمل».