السودانيون‭ ‬يهيمون‭ ‬في‭ ‬صحاري‭ ‬الجوار‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬ظل‭ ‬شجرة

القتال‭ ‬لا‭ ‬يراعي‭ ‬الهدنة‭ ‬والبعثات‭ ‬الأجنبية‭ ‬تكمل‭ ‬مغادرتها‭ ‬الخرطوم

الخرطوم‭ – ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

تواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجنرالين‭ ‬المتصارعين‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬رغم‭ ‬هدنة‭ ‬يتم‭ ‬تمديدها‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬فيما‭ ‬يحذر‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬مراسلنا‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ان‭ ‬البعثات‭ ‬الأجنبية‭ ‬أكملت‭ ‬مغادرة‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬السفارات‭ ‬تركت‭ ‬حراسا‭ ‬قلة‭ ‬وفعلت‭ ‬أجهزة‭ ‬الكاميرات‭ ‬والمراقبة‭ ‬لمبانيها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬المخاوف‭ ‬تتعاظم‭ ‬من‭ ‬توقع‭ ‬تصعيد‭ ‬اكبر‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬وحرب‭ ‬شوارع‭ .‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬الخرطوم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نسمع‭ ‬طلقات‭ ‬نارية‭ ‬وهدير‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬ودوي‭ ‬مدافع‭ ‬مضادّة‭ ‬للطائرات‮»‬‭.‬

وتسود‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬منذ‭ ‬اندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬نائبه‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بـ»حميدتي‮»‬‭. ‬وأسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬خصوصاً‭ ‬دارفور‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬قتيل‭ ‬و5000‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنّها‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الواقع‭.‬

ويستمرّ‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬السودانيون‭ ‬بالآلاف‭ ‬النزوح‭ ‬داخل‭ ‬بلدهم‭ ‬أو‭ ‬الفرار‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭. ‬والثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬متحدّث‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إنّ‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬أجبرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬334‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭. ‬وقال‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬ان‭ ‬وتيرة‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬تحت‭ ‬ظرف‭ ‬الحرب‭ ‬اسرع‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬هجرة‭ ‬السوريين‭ ‬عند‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ .‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬الى‭ ‬موسكو،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬وطواقم‭ ‬عسكرية‭ ‬وأقاربهم‭ ‬ومواطنون‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬ومن‭ ‬‮«‬دول‭ ‬صديقة‮»‬‭ ‬وجمهوريات‭ ‬سوفياتية‭ ‬سابقة‭.‬

بدورها،‭ ‬أعلنت‭ ‬باكستان‭ ‬إجلاء‭ ‬كل‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬السودان‭. ‬وتتوقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فرار‭ ‬‮«‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬مثل‭ ‬مصر‭ ‬وتشاد‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬وافريقيا‭ ‬الوسطى‭.‬

أما‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬مغادرة‭ ‬السودان،‭ ‬وكثيرون‭ ‬منهم‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬الامكانات‭ ‬المالية،‭ ‬فيواجهون‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬فيما‭ ‬تصل‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬حذّر منسق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسودان‭ ‬عبده‭ ‬دينغ‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬النزاع‭ ‬يحوّل‭ ‬المأساة‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬حقيقية‮»‬‭. ‬والثلاثاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬أنّ‭ ‬برامجها‭ ‬المخصّصة‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لم‭ ‬تؤمّن‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬سوى‭ ‬14‭% ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعملياتها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬بحاجة‭ ‬لـ1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتلبية‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التي‭ ‬تفاقمت‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭.‬

وعلى‭ ‬موقع‭ ‬تويتر،‭ ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬لإطلاق‭ ‬أنشطة‭ ‬استجابة‭ ‬طارئة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأنشطة‭ ‬القائمة‭ ‬أساسًا‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‮»‬‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أرسلت‭ ‬المنظمة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬جبرة‭ ‬لمعالجة‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتعاون‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬احترام‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬وحمايتها‮»‬،‭ ‬واصفة‭ ‬الوضع‭ ‬بالـ»حرج‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

بدوره‭ ‬حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بلغ‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬كارثياً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجنرالين‭ ‬‮«‬المتحاربين‭ ‬يرفضان‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬نداءات‮»‬‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬مطالباً‭ ‬بـ»إرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬سواء‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني،‭ ‬كرّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬للجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المبذولة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‮»‬‭ ‬وتأمين‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬بلا‭ ‬عوائق‮»‬‭.‬

وتوجّه‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الإثنين‭ ‬الى‭ ‬نيروبي‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬عاجلة‭.‬

وكتب‭ ‬غريفيث‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬كارثي‮»‬‭.‬

وما‭ ‬زاد‭ ‬الوضع‭ ‬تفاقماً‭ ‬هو‭ ‬أنّ‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والنهب‭ ‬لم‭ ‬توفر‭ ‬المستشفيات‭ ‬ولا‭ ‬المنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬اضطر‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

وتخشى‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬‮«‬كارثة‮»‬‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الصحّي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أساساً‭ ‬هشّا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأفقر‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتعمل‭ ‬16‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ولكنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المستلزمات‭ ‬وكوادرها‭ ‬الطبية‭ ‬منهكة،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

‭- ‬‮«‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬عاجلة‮»‬‭-‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬ترسل‭ ‬المساعدات‭ ‬بالقطّارة‭. ‬فقد‭ ‬وصلت‭ ‬ست‭ ‬حاويات‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭ ‬محملة‭ ‬بمستلزمات‭ ‬طبية‭ ‬لمعالجة‭ ‬المصابين‭ ‬بجراح‭ ‬خطرة‭ ‬ومن‭ ‬يعانون‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬حادّاً‭.‬

وتمّ‭ ‬توزيع‭ ‬وقود‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‭ ‬على‭ ‬المولّدات‭.‬

وعاود‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬استئناف‭ ‬نشاطه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬علّقه‭ ‬مؤقتاً‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬موظفيه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭.‬

وخارج‭ ‬الخرطوم،‭ ‬تسود‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬مدنيون‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬القبائل‭ ‬المتناحرة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭.‬

وأحصت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬سقوط‭ ‬قرابة‭ ‬مئة‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الالفية‭ ‬الثانية‭ ‬حربا‭ ‬أهلية‭ ‬أوقعت‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬وأدّت‭ ‬الى‭ ‬نزوح‭ ‬2،5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وأعربت‭ ‬نقابة‭ ‬الأطباء‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬‮«‬الانهيار‭ ‬الكامل‭ ‬للنظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬الجنينة‮»‬،‭ ‬عاصمة‭ ‬غرب‭ ‬دارفور،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّ‭ ‬نهب‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬ومخيّمات‭ ‬النازحين‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إجلاء‭ ‬عاجل‮»‬‭ ‬للفرق‭ ‬الإنسانية‭.‬