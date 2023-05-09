السودان:المشردون 700 ألف شخص ولا هدنة في الأفق

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬تسببت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬الف‭ ‬شخص،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬فشلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭.‬

منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بـ»حميدتي‮»‬‭. ‬وتهز‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والقتال‭ ‬العاصمة‭ ‬لليوم‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬أجبرت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والاشتباكات‭ ‬بالأسلحة‭ ‬المختلفة‭ ‬الملايين‭ ‬على‭ ‬ملازمة‭ ‬منازلهم‭ ‬مع‭ ‬صعوبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬من‭ ‬ماء‭ ‬وغذاء‭ ‬ودواء‭ ‬ومال‭.‬

وأفاد‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬شمبات‭ ‬شمال‭ ‬الخرطوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بوقوع‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصحافة‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‮»‬‭.‬

وأسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬عن‭ ‬750‭ ‬قتيلا‭ ‬وخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬موقع‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬ووقائعها‭ (‬أيه‭ ‬سي‭ ‬إل‭ ‬إي‭ ‬دي‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬دفعت‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬داخليا‭ ‬أو‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الهجرة‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بول‭ ‬ديلون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬داخليا‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وصل‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬340‭ ‬ألف‮»‬‭ ‬نازح‭. ‬وبحسب‭ ‬ديلون‭ ‬فإنه‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬القتال،‭ ‬كان‭ ‬نحو‭ ‬3،7‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬مسجلين‭ ‬كنازحين‭ ‬داخليا‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أبدت‭ ‬مبعوثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاصة‭ ‬الى‭ ‬القرن‭ ‬الأفريقي‭ ‬حنّا‭ ‬تيتيه‭ ‬تخوفا‭ ‬بشأن‭ ‬تأثير‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬السودان،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬عودة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬مجددا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يستقر‭ ‬السودان‭ ‬قريبا‭.‬

وتابعت‭ ‬تيتيه‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬تحدّ‭ ‬لبلد‭ ‬يحتاج‭ ‬ثلثا‭ ‬سكانه‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‮»‬‭.‬

في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬850‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬الخرطوم‭ ‬بمدينة‭ ‬بورتسودان،‭ ‬دعت‭ ‬مسيرة‭ ‬الاثنين‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المدنيين‭ ‬بالسلاح‭ ‬لدعمه‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭.‬

وخرج‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬قبيلة‭ ‬البجا‭ ‬النافذة‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬دعما‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬الملجأ‭ ‬ومركز‭ ‬الإجلاء‭ ‬الرئيسي‭ ‬للسودانيين‭ ‬والأجانب‭ ‬على‭ ‬السواء‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬والشعب‭ ‬واحد‮»‬،‭ ‬و»لا‭ ‬للمفاوضات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬للطرفين‭ ‬المتصارعين‭ ‬بشأن‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة،‭ ‬مطالبين‭ ‬بمدهم‭ ‬بالأسلحة‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭. ‬وقال‭ ‬محمود‭ ‬البشاري‭ ‬عضو‭ ‬البجا‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬نحن‭ (‬قبائل‭) ‬البجا‭ ‬مستعدون‭ ‬جميعا‭ ‬للتسلح‭ ‬ولحماية‭ ‬أرضنا‭ ‬وشرفنا‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬محلل‭ ‬الشأن‭ ‬السوداني‭ ‬بمعهد‭ ‬ريفت‭ ‬فالي‭ ‬مجدي‭ ‬الجزولي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطرا‭ ‬متزايدا‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الناس‭ ‬بتسليح‭ ‬أنفسهم‭ ‬محليا،‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬يلجأ‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬ميليشيا‭ ‬مضادة‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الجزولي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬ناجما‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬وقد‭ ‬يصبح‭ ‬سمة‭ ‬من‭ ‬سمات‭ ‬الحياة‭ ‬المحفوفة‭ ‬بالمخاطر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬البرهان‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالين‭ ‬هاتفيين‭ ‬بالرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬ورئيس‭ ‬جزر‭ ‬القمر،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬غزالي‭ ‬عثماني،‭ ‬وابدى‭ ‬‮«‬انفتاح‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‮»‬‭.‬‮ ‬

قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬2،5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الجوع،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬‮«‬انعدام‭ ‬غذائي‭ ‬حاد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭.‬

وحذّرت‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬مرافق‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬أخرى‭ ‬تعرضت‭ ‬لـ»أعمال‭ ‬نهب‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭.‬

كما‭ ‬تحاول‭ ‬منظمات‭ ‬الاغاثة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬ودارفور‭ ‬حيث‭ ‬قُصفت‭ ‬أو‭ ‬نُهبت‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومخازن‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وتلبية‭ ‬لمبادرة‭ ‬سعودية‭-‬أميركية،‭ ‬أرسل‭ ‬القائدان‭ ‬العسكريان‭ ‬ممثلين‭ ‬لهما‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السبت‭ ‬لاجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬وصفتها‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬بـ»المحادثات‭ ‬الأولية‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬سعودي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬لم‭ ‬تحرز‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬وقفا‭ ‬دائما‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ليس‭ ‬مطروحا‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭. ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‮»‬‭.‬