مناقشة نسب إنجاز أهداف البرنامج الحكومي في الجامعات

السهيل يحدّد ستراتيجية التعليم العالي بخمسة محاور

بغداد – كمال مصطفى صالح

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل (ان الحكومة العراقية لاول مرة تلزم نفسها ببرنامج حكومي طموح مؤطر بالامكانيات والاهداف والمديات الزمنية ويخضع للمراجعة والقياس ويمتد من 2018 ولغاية 2022). ولخص السهيل في بيان تلقته (الزمان) امس ستراتيجية الوزارة المعلنة بخمسة محاور اولها (اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق ويجب ان يقدم كل رئيس جامعة جدولا زمنيا محددا لدخول جامعته في احد التصنيفات المهمة العالمية) واضاف ان (المحور الثاني اعتماد توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية المهمة من خلال الدراسة وتدريب المشتركين وتبادل وسائل الاختبار ومخرجات البحث العلمي المشترك وغير ذلك من الامور الجوهرية). واوضح ان (المحور الثالث هو تقدم الوزارة خطـــــطها لخفض الترهل واشاعة الاجـــــواء الاكاديمية والابحاث والحياة الجامعـــية ورفع المستـــــويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدولة او الشركات لانجاز اعمال)، اما عن المحور الرابع فاكد انه (يتضمن التشجيع على تأسيس الجامعات الاهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات الحالية تحت الاختبار سواء لرفع المستوى او لالغاء اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية)، وختم بالمحور الاخير ( تشجيع الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والاكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي والاجنبي او الجامعات الاجنبية بحيث تصبح الكلية او الجامعة الحكومية نظيرا مساعدا لتحسين الوضع التعليمي وتوفير النفقات من خارج موازنة الدولة). وكانت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة قر عقدت اجتماعا عن مستجدات ونسب انجاز أهداف البرنامج الحكومي في الجامعات بمشاركة مديري مشاريع البرنامج الحكومي.

مراجعة مشاريع

وتضمن الاجتماع مراجعة المشاريع الخاصة بالدائرة فيما يخص البرنامج الحكومي بحضور السادة مدراء البرامج في الدائرة وتم مراجعة نسب الانجاز للفصل الاول وتم الاتفاق على الخطوات اللاحقة وبما يضمن تحقيق المشاريع بنسب انجاز عالية وبأوقاتها المحددة ضمن الجدول الزمني. وتطرق المجتمعون إلى مجموعة من الخطوات التي ترتبط بتنفيذ مشروعات البرنامج الحكومي والتي تشمل، التقارير الدورية وجداول متابعة نسب الإنجاز وأولويات البرامج المعتمدة والأسبقيات، مع شرح وتوضيح الإجراءات والنشاطات الخاصة بالتنفيذ لكل برنامج ومتابعة عبر الاستمارة الالكترونية التي أطلقتها الوزارة.

احتياج تعيين

واعلنت كليـــة الزهــراوي الجامعــة الاهلية فـــي محافظــة كربـــلاء (ابــن حيــان سابقـــا ) عن حاجتها الى تعيين حملة الدراسات العليا ضمن خطة وزارة التعليم العالي للعمــل علــى ملاكهــا ( التدريســي ) الدائــم وفــي الاختصاصــات طـب الاسنـــان والصيدلـــة والعلــوم الصرفـــة فــي الكيميــاء التحليليــة والعضويــة والاحيــاء المجهريــة.

الى ذلك أقام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية في الجامعة المستنصرية، محاضرة علمية عن التأثير التعاضدي لانخفاض الكلوز وعقار الميتفورمين في إضعاف عملية الأيض والتقليل من نمو الخلايا السرطانية. وتناولت المحاضرة التي قدمها رئيس قسم بحوث السرطان في المركز فراس صبحي صالح، أحدث الدراسة والتطورات العلمية عن الإستراتيجيات العلاجية الحديثة للسرطان، والتي تستهدف إيقاف والتقليل من نسبة التغييرات الأيضية في الأنواع المختلفة من السرطانات، لاسيما وأن هذه التغييرات تمتلك القدرة على تحفيز عملية تكون الأورام الخبيثة.

طريقة التصويم

وتطرقت المحاضرة إلى علاج السرطان بالاعتماد على طريقة التصويم المتقطع المتزامن مع العلاج بدواء الميتفورمين المستعملة في علاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث تمتلك هذه الطريقة تأثيراً كبيراً في الخلايا السرطانية يتمثل بالتقليل من نمو الأورام وزيادة نسبة موت الخلايا السرطانية. وناقشت المحاضرة آلية البحث الميكانيكي الجزئي التي تؤدي إلى التأثير في الخلايا السرطانية، وبيان إمكانية تطبيقها في المستقبل والاعتماد عليها لأغراض علاج الأمراض السرطانية.