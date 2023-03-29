مسيحيو العراق ينظّمون مسيرات حاشدة للإحتفال بأقدم أعياد العراق

السنة الآشورية تنطلق مع الأول من نيسان في عدد من الحواضر

الموصل -سامر الياس سعيد

بينما اعلنت ثلاثة احزاب خاصة بالمكون المسيحي من الاشوريين والكلدان والسريان عن تنظيمها لمسيرة احتفالية بمناسبة حلول راس السنة البابلية الاشورية الجديدة التي توافق الاول من نيسان (ابريل ) القادم حيث اعلنت الحركة الديمقراطية الاشورية على موقعها الرسمي (زوعا دوت اورغ ) عن دعوتها لمؤازريها ومسانديها للمشاركة في مسيرة راس السنة البابلية الآشورية الجديدة 6773 مضيفة بانطلاقها في دهوك ـ نوهدرا في تمام الساعة 11 صباح يوم السبت 1 نيسان.

اقامة احتفالية

وحددت الحركة مكان التجمع في ساحة المركز الثقافي الآشوري في دهوك ـ نوهدرا. فيما اعلن حزب ابناء النهرين عن اقامته لاحتفالية بالمناسبة ستجري برعاية محافظ نينوى نجم عبد الله الجبوري واضاف الحزب في بطاقة دعوة ان احتفاليته بمناسبة راس السنة ستقام امام بوابة ادد احد اسوار العاصمة الاشورية (نينوى) بمدينة الموصل والتي كانت قد تعرضت للتدمير ابان سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل للفترة من 2014 ولغاية 2017..

كما اعلن حزب اتحاد بيث نهرين الوطني عن اقامة مسيرة بالمناسبة معلنا انطلاقها من سفح جبل مقلوب (دير مار متي ) حيث ستنطلق من مجمع قرية الفاف واضاف الحزب في منشوره على موقعه التواصلي على (الفيس بوك ) ان الاحتفال سيبدا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت القادم ويستمر لغاية الساعة الرابعة عصرا حيث سيحيي الحفل الفنان اوكر ادور ..

ويستذكر المسيحيون في مختلف المناطق العراقية عيد راس السنة البابلية الاشورية (اكيتو ) بالكثير من التقاليد والطقوس المتوارثة فعلى سبيل المثال يزين الاشوريون مداخل منازلهم في مناطق تواجدهم بباقة من النباتات الطبيعية التي تظهر في الربيع ايذانا باستقبال الربيع ويحتل عيد الاكيتو منزلة كبيرة في مختلف التقاليد المتوارثة ويتوقف الكاتب والمؤرخ الاكاديمي حكمت بشير الاسود عن الطقوس التي كان يحييها العراقيون القدماء لدى احتفالهم بعيد الاكينو والتي تستمر على مدى اثنا عشر يوما حيث يقول الاسود في حديث خاص لـ (الزمان) عن اليوم الاول من الاحتفال الذي كانت تشهده عدد من معابد خصصت للاحتفال بالاكيتو واطلق عليها تسمية معبد اكيتو بان في اليوم الاول والذي يوافق الاول من نيسان حيث ينهض الكاهن مبكرا عند الفجر ويدخل ساحة الاله مردوخ مواصلا مسيرته للبوابة الشامخة ذات المفتاح الخشبي اما في اليوم الثاني من الاحتفال ففيه ينهض الكاهن الاكبر متوجها لمعبد ايساكيلا قبل الشروق بساعتين ويغتسل بماء النهر ويدخل المعبد بمفرده ليزيح ستارة الكتان على تمثال الاله مردوخ مؤديا الصلاة امامه اما في اليوم الثالث من الاحتفال ففيه ينهض الكاهن الاكبر شيشكالو فجرا ويؤدي طقس الاغتسال بماء النهر تاليا صلاة للاله مردوخ ويقوم بعدها بفتح البوابات للسماح لاشخاص معينين بالدخول الى المعبد .

سنة جديدة

وفي اليوم الرابع الذي يعد البداية الفعلية للسنة الجديدة ففيه يتلو الكاهن الاكبر قصة الخليقة البابلية (اينوما – ايلش ) مباشرة امام تمثال الاله مردوخ وفي اليوم الخامس الذي يمثل الذروة المركزية والمناخية للعيد حيث يطلق عليه يوم الكفارة ويشتمل على حوادث مميزة من بينها صلوات التشفع والتعويذة في المعبد وتشييد مزار نابو وطقس الاذلال للملك وفي اليوم السادس تبدا من خلاله مواكب الالهة بالوصول تباعا من المدن المجاورة بواسطة القوارب عبر نهر الفرات للمشاركة في مواكب الاحتفال بعيد اكيتو وفي اليوم السابع هنالك ثمة اشارات تشير بقيام الاله نابو بمساعدة الالهة الاخرى الواصلة لبابل لتخليص الاله مردوخ من اسره في العالم السفلي وهو ما اطلق عليه في نصوص العبادة بمحنة مردوخ وفي اليوم الثامن يتم اقرار اول المصائر ويذبح حيوان محدد وتكون الاضاحي عامة في كل ايام العيد ويشترك الملك مع الكاهن في احتفال غسل الايادي وفي اليوم التاسع من الاحتفال براس السنة البابلية الاشورية تكتمل كل الاستعدادات الخاصة باعداد المواكب التي تبدا في اليوم التالي وهو اليوم العاشر حيث يتم دخول مردوخ في الموكب ويغادر قاعة منصة المصائر الى بيت اكيتو شاقا طريقه اسفل شارع الموكب اما في اليوم الحادي عشر فيتم من خلاله الاحتفال في بيت اكيتو حيث يعود الموكب الى معبد ايساكيلا لعقد الاجتماع الثاني المتعلق بتقرير المصائر اما في اليوم الاخير وهو اليوم الثاني عشر فينتهي فيه الاحتفال وتعود الالهة ممثلة بتماثيلها الى مدنها بدءا لالاله نابو الذي يعود لبورسيبا وبهذا تكون طقوس الاحتفال باكيتو قد تمت وانجزت .