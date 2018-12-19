الشركة تقرّر مقاضاة مستثمر ينتحل صفة غير قانونية

السمنت يرد على إتهامات الفساد ويكشف تفاصيل التعاقد لتشغيل معمل كركوك

بغداد – قصب منذر

ردت شركة السمنت العراقية على مستثمر ينتحل صفة غير قانونية ومطلوب القبض عليه بأوامر صادرة من القضاء اتهم مديرها العام حسين الخفاجي بالفساد , فيما كشفت عن تفاصيل العقد لتشغيل معمل سمنت كركوك.

وقالت الشركة في بيان تلقته (الزمان) امس رداً على ما تناقلته بعض المواقع بشأن ادعاء آريان عصام كمستثمر لمعمل كركوك ان (معمل سمنت كركوك التابع الى الشركة محال بعقد تاهيل وتشغيل حسب قانون الشركات الى شركة سمنت كركوك المحدودة ومديرها المفوض لوتس شتاخه الماني الجنسية وشركائه شركة الشرق الاوسط و صلاح الدين بحسب العقد الموقع).

واضاف انه (تم ابلاغنا من قبل المدير المفوض للشركة وعن طريق وزارة الخارجية بتحويل اسهم شركته اهاكي الالمانية في شركة كركوك الى شخص اخر دون علمه وطلب تدخل وزارتي الصناعة والمعادن والعدل وحكومة الاقليم لوقف الاجراءات غير القانونية بشأن تحويل تلك الاسهم).

لافتا الى ان (ممثلية حكومة كردستان في بغداد قامت بمفاتحة المديرية العامة لتسجيل الشركات في الاقليم وارفاق كتب الخارجية بشأن طلب شتاخه بايقاف الاجراءات المتخذة من قبلهم لحين اصدار قرار بخصوص ماتم تقديمه من وثائق غير اصولية), مؤكدا ان (الشركة فاتحت مسجل مسجل الشركات في الاقليم للاستيضاح عن ذلك واوضحو باجاباتهم بانه تم فعلاً تحويل الاسهم الى شخص اخر).

بنود العقد

موضحا انه (تم ابلاغ الوزارة ومسجل الشركات في الاقليم بأن ذلك يعد مخالفاً لبنود العقد المبرم مع سمنت كركوك المحدودة وان تحويل الاسهم تم دون الرجوع الى شركتنا كونها المالك الرسمي للمعمل), مشيرا الى ان (المديرية العامة لتسجيل الشركات ابلغتنا بان ذلك تم تنفيذاً لقرار محكمة بداءة الكرادة بناءاً على قائمة بيع ادعوا صدورها من المعمل لتجهيز السمنت بكمية 20 الف طن فضلا عن اقامة الشكوى الجزائية من قبل مدير المعمل بشأن تزوير قائمة البيع التي طالب بمبلغها ص . م . ع وصدر الحكم لصالح مدير المعمل وصدرت اوامر قبض وتحري بحق المدعو نفسه وكذلك بحق المدعو و. ف . م لتزويرهما قائمة البيع), ونوه البيان الى ان (مجموعة مسلحة مجهولة قامت في شباط الماضي باقتحام المعمل وتحمل نسخه من كتاب مسجل الشركات يتضمن تحويل اسهم شركة اهاكي الالمانية المملوكة لشتاخه الى شخص اخر).

اخراج مسلحين

وتابع انه (ابلاغ محافظ كركوك بالامر وكذلك الوزارة بحادثة الاقتحام وقد اوعز باخراج المسلحين وتسليم المعمل للشركة واقامة دعوى في المحكمة بحق الاشخاص الذين اقتحموا المعمل وصدار اوامر قبض بحقهم وهم كل من ش . ع و أ . ع ). مبينا انه (تم تحويل اسهم اهاكي الالمانية لدى مسجل الشركات بطريقة غير اصولية وعن طريق تقديم مستندات مزورة لمحكمة بداءة الكرادة في الدعوة المرقمة 252/ب/2017 وتم تنفيذ القرار لدى مديرية تنفيذ اربيل بطريقة غير اصولية وبيع اسهم الشركة ومن خلال الطعن لمصلحة القانون الذي قدمته رئاسة الادعاء العام حيث نقض القرار الصادر كونه مخالف للقانون ومستند على قائمة بيع مزورة وعدم صحة صدور المستندات المقدمة في الدعوى وبناءً على ذلك تم اعادة اسهم الشركة الالمانية الى شتاخه بعده الشخص المفوض والذي وقع ملحق العقد مع شركتنا), منوها الى (مقاضاة المدعي كونه اتهم موظف حكومي بدرجة خاصة).

وكانت بعض المواقع الاعلامية قد نشرت خبرا يتهم الخفاجي بأبتزاز المقاولين والمستثمرين.

وقال عصام خلال تصريح انه (بعد تقديم شكوى الى وزير الصناعة السابق محمد شياع السوداني بشأن ذلك وجه باحالته للتحقيق والذي ادين باستلام رشوة وابتزاز شركتنا والضغط عليها بطرق غير مشروعة) على حد تعبيره . واضاف ان (هناك دعوى جزائية بحق الخفاجي لدى محكمة تحقيق الكرادة لانه اجبرنا على دفع مبالغ مالية كمصاريف له ولعائلته داخل وخارج العراق تتمثل بلسفر والتنقل والعلاج).